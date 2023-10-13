"Игрались" с будущим. В XVIII веке найти мужчину можно было на Хэллоуине

Хэллоуин на протяжении веков эволюционировало в то праздничное действо, которое мы знаем сегодня. В этих ранних празднованиях важную роль играли различные ритуалы, поэтому очень часто люди стремились узнать будущее и разглядеть свою судьбу.

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Истоки Хэллоуина можно проследить до древнего кельтского праздника Самайн, времени, когда граница между нашим миром и "потусторонним миром" считалась самой тонкой. Хотя мы часто ассоциируем Хэллоуин с жуткими и ужасными элементами, в прошлом люди стремились использовать этот уникальный момент, чтобы заглянуть в будущее, пишет Grunge.

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Гадание, практика поиска понимания будущего, стало центральной частью празднования Хэллоуина. Зажигая костры и одевая шкуры животных, участники пытались предсказать различные аспекты жизни, в частности вопросы любви и брака.

По мере того, как Хэллоуин эволюционировал через римский и средневековый периоды в раннемодерную эпоху, гадание на будущего мужа стало популярной традицией. В 18-19 веках молодые женщины, вместо того, чтобы искать острых ощущений и страхов, сосредотачивались на поисках своих будущих мужей. Считалось, что если они займутся гаданием в ночь на Хэллоуин, то их напророченные мужья появятся в их жизни уже к следующему Хэллоуину.

Угощение и игры на знакомство

Ассоциация Хэллоуина со сладкими угощениями возникла относительно недавно. Фраза "конфеты или жизнь", возможно, не старше века. Однако традиция предлагать угощения на Хэллоуин имеет более древнюю историю, которая, возможно, уходит корнями в подношения духам во время Самайна. До 18 века такие угощения, как орехи и фрукты, были неотъемлемой частью вечеринок на Хэллоуин. Эти закуски были в изобилии во время сезона сбора урожая в Британии и Ирландии и часто использовались в играх и гаданиях.

Один из популярных способов заключался в том, что женщины бросали лесные орехи в огонь и каждый орех имел имя потенциального суженого. То как орех горел определяло, будет ли связанное с ним имя хорошим мужчиной, или приведет к любви, которая быстро угаснет. Другая игра заключалась в том, что перед тем, как съесть грецкие или фундук орехи, их обсыпали специями и подсластителями, с надеждой увидеть во сне своего будущего мужа.

Яблоки также были частью забавы. Если разрезать яблоко перед зеркалом и съесть кусочки ножом, то можно было увидеть будущего мужа, стоящего за плечом. Однако у этой игры была и темная сторона: если в зеркале появлялся скелет, женщине суждено было навсегда остаться одинокой.

Любовь и Хэллоуин в 20 веке

Флирт и сватовство в Хэллоуин не ограничились 18 веком, а продолжились и в 20-м веке. Преобладали гадания, направленные на предсказание будущих романов. Купидон, символ любви, был распространенным украшением наряду с темными символами, такими как черные коты. Однако в начале 20-го века дискуссии о "новой женщине" и продвижение женских идей и возможностей начали приводить к тому, что гадания, направленные на поиск партнера, стали казаться устаревшими.

Гадания вроде гадания на яблоках продолжали существовать, но превратились в чистую, беззаботную забаву. Другие факторы, такие как распространение практики выпрашивания сладостей после Второй мировой войны, трансформировали образ Хэллоуина в более привычный для нас сегодня.

Темная сторона Хэллоуина

Хотя сверхъестественный образ Хэллоуина в некоторых аспектах стал светлее, темные элементы никогда не исчезали полностью. Гадания использовались не только для того, чтобы предсказать брак, но и для того, чтобы предсказать смерть. Со временем популярность готической фантастики в 18-19 веках снова вернула фантастическое и мрачное в популярную культуру. Эти влияния способствовали созданию богатого разнообразия традиций Хэллоуина, которыми мы наслаждаемся сегодня.

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А потому история Хэллоуина — это увлекательная смесь гадания, сватовства и сверхъестественных элементов. С течением веков он превратился в праздник, который мы отмечаем сегодня, предлагая что-то для каждого, независимо от того, ищете ли вы любви, жутких острых ощущений или просто сладких лакомств.

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