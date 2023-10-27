Биологическая путаница. Странный генетический код жителей Карибских островов озадачил ученых

Ученые исследовали кожу представителей изолированного племени в поиске возможных подсказок для борьбы с раком кожи, но в процессе получили больше удивительных вопросов, чем ответов.

Related video

Люди из разных частей света имеют разный цвет кожи и это явление давно интересовало науку, которая тщательно изучала все факторы, влияющие на это. Группа ученых из Пенсильванского университета поставила перед собой задачу выяснить генетические корни этих различий, и полученные результаты оказались весьма неожиданными, пишет Medical Xpress.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Обычно исследователи считали, что существует прямая связь между нашими генами, цветом кожи и местом происхождения наших предков. Однако последнее исследование показывает, что все не так просто. Оказалось, что у людей восточноазиатского и коренного американского происхождения набор генов отличается от генов светлокожих европейцев, хотя цвет их кожи может показаться совершенно одинаковым. Это открытие добавляет еще один слой в наше понимание эволюции и генетики человека.

Разгадка тайны генетики цвета кожи — это не только удовлетворение нашего любопытства. Понимание различных генов, определяющих цвет кожи, может также дать важную информацию о предрасположенности к некоторым видам рака кожи. Например, несмотря на то, что европейцы и восточноазиаты могут иметь схожий цвет кожи, европейцы гораздо чаще подвержены меланоме — одной из разновидностей рака кожи. Таким образом, выяснение того, какие гены лежат в основе цвета кожи, может принести пользу в области медицины.

Своими значительными открытиями ученые во многом обязаны народу калинаго, проживающему на небольшом карибском острове Доминика. Эта община имеет один из самых чистых генетических фонов коренных американцев в Карибском бассейне.

Доктор Кит Ченг и его команда, установив многолетние доверительные отношения с народом калинаго, сотрудничали с ними для изучения их генетики. В процессе работы исследователи познакомились с уникальной историей, культурой и языком этой общины.

В своем исследовании ученые собрали образцы кожи и слюны более 450 представителей племени калинаго. Эти образцы позволили получить подробную информацию об их генетике и цвете кожи. Полученные данные показали, что в этой общине около 55% коренных американцев и 32% африканцев, и лишь незначительная доля европейцев составляет 12%.

Самое интересное, что генетический анализ показал, что ни один из ранее идентифицированных генов не отвечает за светлый цвет кожи калинаго. Это означает, что настоящие гены, лежащие в основе светлого оттенка кожи коренных американцев и выходцев из Восточной Азии, еще предстоит обнаружить.

Учитывая полученные данные, можно предположить, что народность калинаго является ключом к поиску генов, которые действительно определяют светлый цвет кожи коренных американцев и жителей Восточной Азии. По мере того как наука будет углубляться в этот вопрос, мы, возможно, получим более четкое представление о нашем генетическом коде, из которого состоит человечество.

В сущности, огромное разнообразие цвета кожи человека, оказывается еще более сложным и увлекательным, чем мы могли себе представить. И по мере того как мы продолжаем исследовать и изучать, мы понимаем, как много еще предстоит узнать о нашей общей человеческой истории.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли способ замедлить биологическое старение. Исследование предполагает, что дома в определенных районах способны замедлить человеческое старение.

Также Фокус писал о том, как обнаружить рак кожи самостоятельно на дому. Известный дерматолог, поделилась опытом и указала на что нужно обращать внимание при профилактическом самоосмотре кожи.