Эмоция, убивающая сердце: ученые рассказали о смертельной опасности для женщин

Сердечные осложнения являются серьезной проблемой, с которой сталкиваются миллионы людей, причем многие из них не переживают эту встречу. Однако недавно ученые выяснили, что женщины подвержены особому риску их развития, и корни проблемы уходят в голову.

Болезни сердца остаются одной из главных причин смерти во всем мире как для мужчин, так и для женщин, причем последние страдают от них больше. Так, в Австралии от них умирает каждая третья женщина, однако женщины с сердечно-сосудистыми заболеваниями зачастую недостаточно изучены, недостаточно диагностированы и недостаточно лечены, что выливается в серьезную долю смертности. Однако недавнее исследование вскрыло еще один подводный камень для женских сердец, эпицентр которого скрывается у них в голове, пишет The Conversation.

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Одновременно с сердечными болезнями, депрессия, которая поражает женщин почти вдвое чаще, чем мужчин, усугубляет риск их развития. Недавнее исследование Университета Квинсленда показало, что женщины с генетической предрасположенностью к депрессии подвержены повышенному риску сердечных заболеваний. У мужчин такой генетической корреляции не наблюдалось, что говорит о значительной половой специфике здоровья в данной сфере науки.

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Прочная связь между мозгом и сердцем уже не раз была выявлена и описана существующими исследованиями, показывающими более высокий риск сердечных заболеваний среди людей с депрессией. На эту связь влияют различные факторы, в том числе побочные эффекты психиатрических препаратов, приводящие к увеличению веса и повышению уровня холестерина, а также поведение, вызванное депрессией, например курение и неправильное питание. Однако исследование Квинслендского университета, опубликованное в журнале Circulation Genomic and Precision Medicine, отличается тем, что в нем основное внимание уделяется генетической предрасположенности, а не образу жизни или факторам, связанным с приемом лекарств, а также тем, что эти генетические риски по-разному проявляются у женщин.

Это исследование, включающее геномные и медицинские данные 345 000 участников из Великобритании, выявило четкую связь между генетическим риском развития депрессии и повышенной вероятностью развития таких заболеваний, как ишемическая болезнь сердца и сердечная недостаточность у женщин, рассказывает Цзяюэ-Клара Цзян, исследователь в области геномики человека из Квинслендского университета и автор исследования. Эта связь прослеживалась даже среди женщин без официального диагноза депрессии или истории приема психиатрических препаратов, что указывает на присущие им биологические факторы, а не поведенческие влияния, объясняет она.

Полученные результаты позволили ученым предположить, что генетические пути, влияющие на депрессию и сердечные заболевания у женщин, могут быть взаимосвязаны, независимо от традиционных факторов риска, таких как индекс массы тела, артериальное давление и курение. Примечательно, что повышенный риск сердечных заболеваний сохранялся независимо от менопаузального статуса, что опровергает общепринятые представления, связывающие постменопаузальные гормональные изменения с риском сердечно-сосудистых осложнений.

Традиционные калькуляторы риска сердечных заболеваний, включая австралийский AusCVDRisk, могут недооценивать риск у женщин, ориентируясь в основном на общие факторы риска, считает Цзян. В отличие от них, британская программа QRISK3 включает в свои оценки диагноз депрессии, но рассматривает ее влияние как одинаковое для всех полов. Данное исследование выступает за более тонкий подход, подчеркивая необходимость учета генетической предрасположенности к депрессии при оценке риска сердечно-сосудистых заболеваний конкретно у женщин.

Молодые женщины, которых часто игнорируют при профилактике сердечных заболеваний из-за их предполагаемого более низкого риска, могут извлечь значительную пользу из ранних и частых проверок сердца, считают авторы. Это исследование подчеркивает необходимость проведения новых гендерных медицинских исследований и повышения осведомленности для улучшения профилактики и лечения сердечных заболеваний у женщин.

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Также Фокус писал о том, что даже малейшие физические упражнения могут снизить риск инсульта. Также ежедневные прогулки потенциально могут способствовать снижению вероятности развития нарушений сердечного ритма, известных как фибрилляция предсердий.

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