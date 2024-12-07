Огонь, сжигающий мозги: ученые заявили о новой опасность для миллионов людей

Наш мозг настолько же сложен, насколько и хрупок, подвергаясь различным опасным болезням все больше с возрастом. Однако недавно ученые открыли новый очаг опаснейших заболеваний, не связанный со старостью.

Недавнее исследование, в ходе которого были проанализированы медицинские записи более 1,2 миллиона пожилых пациентов в Южной Калифорнии, указало ученым на связь между загрязнением воздуха, вызванным лесными пожарами, и риском развития деменции. Это значит, что подобные пожары опасны не только для окружающей среды и наших легких, но и могут оказаться виновными в увядании нашего разума, пишет Boise State Public Radio.

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Исследование, опубликованное в журнале JAMA Neurology, было сосредоточено на PM2.5, мелкодисперсных частицах диаметром менее 2,5 микрометра, и сравнивало их воздействие от источников лесных пожаров с другими их источниками. Результаты показали, что на каждый дополнительный микрограмм PM2.5 из лесных пожаров на кубический метр воздуха в течение трех лет вероятность развития деменции увеличивалась на целых 18%. В отличие от этого, при отсутствии лесных пожаров PM2.5 повышал риск всего на 1%.

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Ведущий автор исследования доктор Холли Элсер, невролог-резидент Пенсильванского университета, подчеркивает важность полученных результатов на фоне участившихся случаев лесных пожаров, вызванных изменением климата. "Поскольку глобальное изменение климата приводит к тому, что лесные пожары становятся все более интенсивными и частыми, эти результаты позволяют предположить, что это реальный и опасный фактор риска развития деменции", — заявила она.

Элсер также отметила, что частицы лесных пожаров могут представлять больший нейротоксический риск, поскольку они образуются при более высоких температурах, имеют меньший размер и легче преодолевают гематоэнцефалический барьер. Интенсивное, кратковременное воздействие еще больше усиливает угрозу. Для снижения риска воздействия невролог советует следить за индексом качества воздуха (AQI) и ограничить пребывание на открытом воздухе, если AQI превышает 100. При необходимости пребывания на открытом воздухе рекомендуется использовать маски N95 или KN95, а также улучшать качество воздуха в помещениях с помощью домашних воздушных фильтров. Исследование подчеркивает необходимость принятия мер в качестве решения множества климатических проблем, с которыми мы столкнемся уже в скором будущем.

Выводы авторов дополняют растущее число данных, связывающих экологические факторы с долгосрочными последствиями для нашего здоровья. В глобальном масштабе за последние два десятилетия число лесных пожаров увеличилось примерно на 13%, особенно в таких регионах, как США, Австралия и Южная Европа. Согласно исследованию Института мировых ресурсов, к 2100 году площадь районов, подверженных лесным пожарам, может увеличиться почти на катастрофические 50%, если выбросы не будут ограничены.

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