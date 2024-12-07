Обнаружит смертельную болезнь по одной капле: ученые разработали уникальный тест на рак

Рак является коварным заболеванием, часто скрывающимся от взора врачей до момента, когда он уже необратимо нарушил организм больного. Чтобы исправить эту ситуацию, ученые разработали тест, который заранее способен выявить опасную болезнь.

Ученые из Кембриджского университета и Института раннего рака разработали принципиально новый анализ мочи для выявления самых ранних признаков рака легких. Используя белки, вырабатываемые так называемыми "зомби-клетками", этот тест был успешно опробован на мышах, после чего в скорем будущем ими планируется переход к испытаниям на людях, пишет University of Cambridge.

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Клетки-зомби, научно известные как стареющие клетки, остаются живыми, но не могут делиться или функционировать должным образом, вместо этого выделяя белки, которые изменяют окружающую среду и потенциально способствуют развитию рака. Новый тест включает в себя инъекционный датчик, который нацелен именно на эти белки. Когда датчик сталкивается с ними, он выделяет в мочу пациента вещество, которое можно обнаружить. Добавив раствор серебра в образец мочи, исследователи могут оценить изменение ее цвета, чтобы подтвердить наличие ранних патологических изменений в легких.

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Профессор Лиляна Фрук, одна из ведущих ученых, рассказала о процессе и возможностях теста выявлять рак за несколько месяцев или даже лет до появления симптомов, что является значительным прогрессом в области ранней диагностики. Ранняя диагностика имеет решающее значение в борьбе с раком легких, который остается основной причиной смертности от рака во всем мире, унося ежегодно около 1,8 миллиона жизней. Зачастую болезнь переходит в поздние стадии еще до того, как ее обнаруживают, что приводит к низкой выживаемости.

Предоставляя экономически эффективную альтернативу дорогостоящим снимкам, этот анализ мочи может устранить пробел в ранней диагностике рака легких, значительно улучшив состояние пациентов, считают авторы. Исследование, результаты которого еще не опубликованы для общественности, подчеркивает смену парадигмы в выявлении и лечении раковых заболеваний. Вместо того чтобы полагаться на выявление симптомов, необходимо сосредоточиться на выявлении изменений в тканях и повреждений клеток, предшествующих развитию злокачественной опухоли. Исследователи отметили, что эта инновация может снизить нагрузку на системы здравоохранения, обеспечив доступность тестирования для более широких слоев населения.

Тесты для раннего выявления рака показали огромные перспективы в изменении статистики выживаемости для различных типов злокачественных опухолей. Аналогичные достижения в области "жидкой биопсии" на основе крови уже доказывали свою эффективность в обнаружении маркеров рака поджелудочной железы и яичников.

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