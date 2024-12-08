Не хватало ключевого элемента: ученые нашли новый способ поиска инопланетян

Уравнение Дрейка, созданное более 50 лет назад, пыталось количественно оценить эти факторы, включая скорость образования звезд и планетарные условия, благоприятные для жизни. Однако недавние исследования добавили новое измерение к этому анализу, включив в него влияние темной энергии на скорость звездообразования во Вселенной.

Вопрос о том, существует ли разумная жизнь в других уголках Вселенной, давно волнует ученых и общественность. Хотя наблюдения говорят о том, что Земля может быть уникальным местом для обитания разумной жизни, на развитие и обнаружение внеземных цивилизаций может влиять множество факторов, пишет Science Alert.

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Физик Даниэле Сорини из Даремского университета и его команда включили темную энергию в свои расчеты, выявив ее глубокое влияние. Темная энергия, загадочная сила, ответственная за ускоряющееся расширение Вселенной, составляет 71,4% материи-энергии Вселенной. Ее взаимодействие с гравитацией влияет на коллапс пылевых облаков, в которых рождаются звезды. Их модель показала, что в оптимальной для звездообразования Вселенной 27 % материи превращается в звезды. Для сравнения, в нашей Вселенной этот показатель несколько ниже — 23 %, что говорит о том, что жизнь могла возникнуть не в идеальных условиях.

Как выглядел бы один и тот же регион Вселенной с точки зрения количества звезд для различных значений плотности темной энергии. Фото: Oscar Veenema

Полученные результаты ставят под сомнение предположения о положении Земли в космосе. По словам Сорини, даже значительно более высокая плотность темной энергии могла бы поддерживать жизнь, что указывает на то, что Земля существует в условиях, совместимых, хотя и не оптимальных, для жизни. Это добавляет к предыдущим исследованиям предположение о том, что конкретные параметры нашей Вселенной могут быть не самыми благоприятными для возникновения разумной жизни.

В поисках внеземного разума остается множество дополнительных факторов. К ним относятся распространенность планетарных систем вокруг звезд, наличие пригодных для жизни условий на этих планетах, а также такие неизвестные факторы, как механизмы, способствующие зарождению жизни. Каждое открытие вносит свой вклад в более широкие усилия по поиску жизни за пределами Земли, потенциально сужая круг поиска до регионов или условий, которые соответствуют этим находкам.

Физик-теоретик Лукас Ломбризер из Женевского университета предполагает, что подобные модели могут изучать возникновение жизни в гипотетических вселенных, что может пересмотреть наше понимание космологии и бытия. Эти исследования расширяют возможности обнаружения инопланетных цивилизаций и могут дать ответы на глубокие вопросы о месте человечества во Вселенной.

Ранее Фокус писал про 10 самых странных экзопланет во вселенной. За последние десятилетия исследователи открыли тысячи экзопланет, и хотя двойник Земли пока не найден, ученые отыскали крайне удивительные миры.