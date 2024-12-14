Чем выше доход, тем больше вес: ученые рассказали о неожиданном эффекте денег на новорожденных

Небольшой вес у новорожденных детей несет серьезную угрозу их жизни с первых часов. Однако ученые недавно обнаружили необычный способ минимизировать риск такого осложнения, который заключается в финансовой обеспеченности.

Related video

В исследовании, проведенном учеными Пенн Стейт, выяснилась связь между ростом доходов населения и улучшением здоровья младенцев на примере экономического бума в Пенсильвании, вызванного разработкой сланцевого месторождения Марселлус. Сланцевая порода, богатая природным газом, обеспечила значительную экономическую активность в период с 2007 по 2012 год, что привело к росту доходов в местных районах. На удивление это повлияло на самую неожиданную сферу жизни людей, а точнее тех, кто ее только начинает, пишет Penn State.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Изучение веса при рождении — важнейшего показателя здоровья младенцев, показало, что рост доходов населения коррелировал с уменьшением числа случаев рождения детей с низким весом в общинах с высоким потенциалом добычи сланцевого газа, даже если скважины не бурились. В ходе естественного эксперимента было проанализировано более 12 900 пар братьев и сестер, одна из которых родилась до экономического бума (2005-2007 годы), а другая — во время его пика (2012-2013 годы).

Важно

Почему ни при каких обстоятельствах не следует целовать новорожденного: ученые объяснили

Результаты показали снижение доли детей с низкой массой тела с 6,3 до 5,8 %, что соответствует примерно 600 более здоровым новорожденным. Исследователи объяснили эти улучшения более широкими экономическими достижениями на уровне сообщества, отметив расширение доступа к дородовому уходу, но не заметив значительных изменений в поведении матерей в отношении здоровья, таких как отказ от курения. Ведущий исследователь Молли Мартин подчеркнула, что, хотя рост доходов снизил риски для здоровья младенцев, основные механизмы, вероятно, связаны с ослаблением стресса и улучшением доступа к медицинскому обслуживанию, а не с изменениями в индивидуальном поведении.

Другие ученые считают, что эти результаты подчеркивают общественную важность экономического роста в масштабах всего сообщества для улучшения состояния здоровья, независимо от того, получают ли отдельные люди прямую финансовую выгоду от повышения доходов. При этом исследование, опубликованное в журнале Demography, не связало повышение доходов с улучшением практики охраны материнства, что опровергает предположение о том, что повышение доходов повсеместно изменяет индивидуальный выбор. Вместо этого в исследовании использовался тонкий подход, позволяющий контролировать генетические и родительские переменные путем анализа братьев и сестер, что дает убедительные доказательства более широкого влияния экономического подъема.

С точки зрения государственной политики, исследование подчеркивает потенциал экономического развития для положительного влияния на здоровье населения, даже в сценариях с косвенными экономическими выгодами. Сланцевый бум в Марселлусе представляет собой уникальный "естественный эксперимент", отделяющий экономические факторы от непосредственной буровой деятельности, что позволяет более четко проследить связь между богатством и здоровьем, считают авторы.

Ранее Фокус писал о том, что настольные игры с раннего возраста развивают математические способности детей. Оказывается, "Монополия" не только разжигает семейное соперничество — она может способствовать развитию математических способностей вашего ребенка.

Также Фокус писал о том, что ритмичная музыка помогает детям с расстройствами речи лучше общаться. Ученые использовали силу ритма, чтобы помочь детям с распространенным расстройством речи лучше составлять и повторять предложения.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.