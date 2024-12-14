Первая диагностика может солгать: ученые выяснили, как диабетикам выявить проблемы с печенью

Распространенный диабет 2-го типа может влиять на наше здоровье самым непредсказуемым образом. Так, он может незаметно навлекать смертельную опасность на нас через печень, поэтому ученые разработали способ более точного обнаружения такой проблемы.

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Недавнее исследование, проведенное Каролинским институтом в Швеции, указало на возможность выявления повреждений печени у людей с диабетом 2-го типа во время регулярных обследований глазных болезней. Такой необычный, на первый взгляд, способ обнаружения проблем с далеким от глаз органом может стать инструментом спасения миллионов людей, не подозревающих об опасном осложнении в их организме, пишет Karolisnka Institutet.

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Исследование, опубликованное в журнале The Lancet Gastroenterology & Hepatology, выявило распространенность жировой болезни печени среди диабетиков, которая часто не диагностируется из-за ее бессимптомности на ранних стадиях. Если болезнь не лечить, она может прогрессировать до фиброза, цирроза или рака печени. Международные рекомендации уже советуют проводить скрининг групп риска, включая диабетиков, на предмет фиброза печени.

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Надежда для тысяч людей: ученые нашли потенциальное лекарство от опасного заболевания печени

Автор исследования, Ханнес Хагстрем, адъюнкт-профессор Каролинского института и консультант по гепатологии, подчеркивает необходимость раннего выявления. "К сожалению, тяжелые заболевания печени часто выявляются поздно, когда прогноз уже неблагоприятный", — сказал он, отметив наличие методов лечения жировой болезни печени с фиброзом. Интеграция скрининга фиброза печени в существующие программы сканирования сетчатки глаза может стать значительным шагом вперед в предотвращении тяжелых осложнений со стороны печени, считают авторы.

В их исследовании изучалась возможность совмещения скрининга печени со сканированием сетчатки глаза с помощью эластографии — быстрого неинвазивного ультразвукового метода обнаружения проблем. Было опрошено более 1300 участников с диабетом 2 типа, и 77% из них выразили готовность пройти двойной скрининг. Первоначальные результаты указывали на фиброз печени в 15,8% случаев и прогрессирующий фиброз — в 5%, но после повторных тестов эти цифры были пересмотрены до 7,4% и 2,9% соответственно.

Хагстрем объяснил первоначальный высокий уровень ложноположительных результатов отчасти несоблюдением требований к голоданию во время первого обследования. В качестве следующего шага исследователи планируют провести медико-экономический анализ, чтобы определить экономическую эффективность сочетания этих скринингов.

Диабет 2 типа является серьезной глобальной проблемой здравоохранения: по оценкам Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается более 420 миллионов случаев заболевания. Жировой болезнью печени страдает около 25% населения планеты, что делает ее пересечение с диабетом важнейшей проблемой общественного здравоохранения. Стратегии раннего выявления, подобные предложенной, могут существенно сократить общие расходы на здравоохранение и улучшить результаты лечения пациентов.

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