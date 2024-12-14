Один в поле — не воин: врачи назвали орган, являющийся важным союзником больных раком

Онкологические болезни имеют свойство косвенно и напрямую поражать многие области нашего организма одновременно. И особую роль в эффективном лечении может играть один определенный орган, про здоровье которого не стоит забывать, напоминают врачи.

Related video

Диагноз "рак" по понятным причинам переключает внимание пациентов и врачей непосредственно на саму болезнь, но эксперты в области кардиоонкологии напомнили об исключительной важности сердечно-сосудистого здоровья на протяжении всего периода лечения болезни. Поскольку лечение рака часто вызывает побочные эффекты со стороны сердечно-сосудистой системы, Европейское общество кардиологов (ESC) подчеркивает необходимость ранней интеграции кардиоонкологии в онкологическую помощь для достижения оптимальных результатов, пишет European Society of Cardiology.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

По мере старения населения и роста числа диагнозов рака ESC продвигает эту междисциплинарную область, объявив о проведении конференции ESC Cardio-Oncology 2025 во Флоренции, Италия, запланированной на 20-21 июня 2025 г. Данные European Heart Journal свидетельствуют о значительных рисках сердечно-сосудистых осложнений среди онкологических пациентов, проходящих терапию. Примерно 32% пациентов испытывают легкую кардиотоксичность, в то время как 6% сталкиваются с умеренными и тяжелыми последствиями без надлежащего мониторинга.

Важно

Эмоция, убивающая сердце: ученые рассказали о смертельной опасности для женщин

Инициатива ESC по кардиоонкологии, запущенная в 2018 году, направлена на снижение этих рисков путем развития совместного подхода между онкологами и кардиологами. По словам доктора Терезы Лопес-Фернандес из Университетской больницы Ла-Пас (Мадрид), цель состоит в том, чтобы сбалансировать эффективное лечение рака с минимальными сердечно-сосудистыми вмешательствами, обеспечивая непрерывность терапии и стабильность пациентов.

Усилия ESC были подкреплены выпуском в 2022 году первого руководства по клинической практике в области кардиоонкологии под руководством доктора Лопес-Фернандес и доктора Александра Лиона из Королевской больницы Бромптон (Лондон). В этих рекомендациях изложены стратегии оценки риска сердечно-сосудистой токсичности, использования методов визуализации, таких как МРТ, и применения биомаркеров для раннего выявления. В руководстве также представлены протоколы лечения токсических эффектов с акцентом на долгосрочный мониторинг для устранения отсроченных сердечно-сосудистых осложнений у людей, переживших рак.

Особое внимание уделяется уязвимым группам населения, включая пожилых людей, детей и беременных женщин, которые могут столкнуться с уникальными для их организмов рисками. Доктор Лион отметил необходимость расширения экспертных знаний в этой развивающейся медицинской области, предупреждая о потенциальной "кардио-онкологической эпидемии", вызванной увеличением числа пожилых онкологических пациентов и лиц, переживших рак. Он выступает за глобальное сотрудничество, которому призвана способствовать предстоящая конференция ESC.

В этой области также проводятся инновационные исследования, такие как RESILIENCE Trial — финансируемое Европейским союзом исследование, в котором изучаются новые методы предотвращения кардиотоксичности, связанной с антрациклином, распространенным химиотерапевтическим препаратом. Результаты этого исследования будут представлены на конференции 2025 года, демонстрируя приверженность ESC развитию кардиоонкологии и улучшению результатов для пациентов.

Ранее Фокус писал о потенциальном признаке рака поджелудочной железы, который не стоит игнорировать. Данный рак является одним из самых скрытных и имеет низкий шанс выживаемости, поэтому ранее выявление очень важно в ситуации, где на кону всегда стоит жизнь.

Также Фокус писал о том, как употребление картофельного сока может помочь в борьбе с раком. Ученые из Познани обнаружили, что переваривание картофельного сока может помочь при воспалении кишечника и даже в борьбе с онкологическим заболеванием.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.