Миллионы сходят с ума в прямом эфире: ученые раскрыли последствия видеонаблюдения за людьми

Чем больше развиваются технологии наблюдения в общественных местах, тем более безопасными становятся города и страны. Однако недавно ученые выяснили, что у всего этого есть своя тяжелая цена, которую заплатят сотни миллионов людей.

Related video

Новое исследование Сиднейского технологического университета (UTS) показало, что видеонаблюдение вызывает автоматическую и неосознанную реакцию в сенсорном восприятии человека. Исследователи обнаружили, что участники, находящиеся под пристальным наблюдением камер видеонаблюдения, демонстрируют повышенную осведомленность, особенно в обнаружении лицевых стимулов, почти на секунду быстрее, чем участники контрольной группы, однако у такой реакции есть и обратная сторона, пишет University of Technology Sydney.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Подобный наблюдаемый эффект возникает непроизвольно и без осознания людьми, что отлично демонстрирует то, как наблюдение изменяет мозговые процессы помимо осознанного поведения, говорится в работе, опубликованной в журнале Neuroscience of Consciousness. Ведущий исследователь доцент Кайли Сеймур пояснила: "Мы показываем, что меняется не только явное поведение — наш мозг меняет способ обработки самой информации".

Важно

Смеяться в лицо всем проблемам: ученые рассказали об эффективном методе расслабления

В исследовании приняли участие 54 человека, и основное внимание уделялось эволюционной функции определения направления взгляда — важнейшему аспекту выживания человека и социального взаимодействия. Сеймур отметила, что способность распознавать лица и направление взгляда развилась для идентификации угроз и других агентов в окружающей среде, но исследование показало, что видеонаблюдение усиливает это восприятие. Несмотря на то, что участники сообщили о незначительной озабоченности тем, что за ними наблюдают, результаты исследования показали значительное бессознательное воздействие на основные социальные процессы.

Эти результаты вызывают опасения по поводу психологического воздействия растущей распространенности слежки в обществе. Хотя системы видеонаблюдения и подобные им широко применяются для предотвращения преступлений и управления поведением, исследование указывает на более широкие последствия для психического здоровья людей. Сеймур сравнила повышенную осведомленность, наблюдаемую в исследовании, с такими состояниями, как психоз и социальная тревога, когда люди проявляют повышенную чувствительность к тому, что за ними наблюдают.

Эта связь позволила ученым предположить, что наблюдение может усугубить проблемы с психическим здоровьем, как минимум у уязвимых групп населения. В мире наблюдается все более широкое внедрение технологий слежки: по данным Statista, в 2022 году в мире работало более 1 миллиарда камер наблюдения, и эта цифра продолжает расти. Несмотря на свои преимущества, такое повсеместное наблюдение может непреднамеренно влиять на психические процессы и эмоциональное благополучие миллиардов людей.

Сеймур подчеркнула необходимость дальнейших исследований того, как слежка влияет на лимбическую систему мозга, которая регулирует эмоциональные реакции, а также ее долгосрочные общественные последствия. Поскольку дебаты о реформе приватности и слежки продолжаются, это исследование напоминает о важности баланса между мерами безопасности и соображениями общественного здоровья. Полученные результаты побуждают к дальнейшему изучению психологических последствий слежки и призывают к разработке политики, учитывающей ее потенциальное воздействие как на частную жизнь, так и на психическое благополучие, считают авторы.

Ранее Фокус писал о четырех способах сделать себя счастливее. Психологи дали несколько рекомендаций, как повысить уровень своего счастья.

Также Фокус писал о пяти простых ежедневных привычках, способных укрепить здоровье мозга. В погоне за здоровым мозгом наука и повседневные привычки пересекаются удивительно простыми способами, выливаясь в легкие и эффективные шаги по укреплению самочувствия нашего центра принятия решений.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.