Вложение в здоровое будущее мозга: ученые рассказали, как укрепить память на день вперед

Здоровье нашего мозга зависит от многих факторов, некоторые из которых совсем не очевидны. Именно на один из них обратили внимание ученые, показав, что он может существенно повлиять на работу нашего мозга не ограничиваясь одним днем.

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Новое исследование, проведенное учеными из Университетского колледжа Лондона и Оксфордского университета, показало, что когнитивные преимущества физических упражнений сохраняются дольше, чем считалось ранее. Если в более ранних исследованиях предполагалось, что эффект длится всего несколько минут или часов, то данное исследование выяснило, что улучшение памяти и мыслительных способностей может сохраняться и на следующий день, пишет ScienceAlert.

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В эксперименте приняли участие 76 когнитивно здоровых взрослых в возрасте от 50 до 83 лет, за которыми наблюдали в течение восьми дней подряд. Участники ежедневно проходили тесты, измеряющие память, внимание и психомоторную скорость, а уровень их физической активности и сна отслеживался с помощью носимых устройств. Результаты показали, что умеренная физическая активность, например, бодрая ходьба, в предыдущий день значительно улучшила показатели эпизодической и рабочей памяти. Каждые дополнительные 30 минут умеренной физической активности коррелировали с увеличением этих показателей на 0,15 стандартного отклонения. И наоборот, увеличение сидячего образа жизни негативно сказывалось на рабочей памяти.

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Эпидемиолог из Университетского колледжа Лондона и ведущий автор исследования, Микаэла Блумберг, пояснила, что эти результаты остаются неизменными даже при учете влияния сна. Сон, проанализированный независимо, также сыграл значительную роль в когнитивных показателях. Более длительная продолжительность медленно-волнового сна улучшала эпизодическую память, а сон с быстрым движением глаз (REM) положительно влиял на показатели внимания. Блумберг подчеркнула важность как активности, так и сна, добавив: "Эти результаты не претерпели существенных изменений после учета характеристик сна в предыдущую ночь".

Соавтор Эндрю Стептоу подчеркнул важность их работы, опубликованной в журнале International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, отметив, что она свидетельствует о том, что когнитивные преимущества физических упражнений могут сохраняться гораздо дольше, чем считалось ранее. Это исследование согласуется с предыдущими работами, связывающими физические упражнения с улучшением состояния мозга. Известно, что физическая активность увеличивает приток крови к нему, стимулирует выделение нейротрансмиттеров, таких как эндорфины, и улучшает связь в гиппокампе — области мозга, отвечающей за память и обучение.

Некоторые исследования даже показывают, что регулярные физические упражнения могут увеличить объем гиппокампа, что потенциально замедляет снижение когнитивных способностей. Кроме того, высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) в течение длительного времени демонстрируют долгосрочные когнитивные преимущества, помогая людям сохранять остроту ума в течение нескольких лет. Эти результаты особенно актуальны, поскольку сидячий образ жизни продолжает расти во всем мире, оказывая негативное влияние не только на физическое здоровье, но и на когнитивные способности миллионов людей.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), примерно каждый четвертый взрослый человек в мире не соответствует рекомендуемым уровням активности, а отсутствие физических упражнений повышает риск развития таких заболеваний, как деменция, сердечно-сосудистые заболевания и депрессия. Даже умеренная активность, как показано в данном исследовании, может дать значительный когнитивный толчок, предлагая доступный способ улучшить работу мозга даже для пожилых людей. Для тех, кто обеспокоен потенциальными недостатками энергичных упражнений, результаты исследования указывают на положительную альтернативу: просто умеренная активность может принести значительную пользу, напоминают авторы.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.