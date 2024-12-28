Вспомнить каждую мелочь: ученые рассказали, существует ли фотографическая память

Память о прошлом — это то, чем дорожит большинство людей, однако со временем воспоминания размываются, иногда вовсе пропадая. Но некоторые люди обладают уникальными типами памяти, которые способны фиксировать все в ярких красках — до определенного момента.

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Утверждения о фотографической памяти захватывают воображение многих людей, мечтающих ей обладать, уже несколько десятилетий, но, как объясняют ученые, эта концепция не имеет научного подтверждения. Фотографическая память часто рассматривается как способность идеально запоминать изображения, текст или сцены, как если бы они были фотографиями. Однако нет никаких доказательств того, что люди обладают такой способностью, пишет IFLScience.

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Вместо фотографической ученые признают "эйдетическую память" — редкое явление, когда люди, преимущественно дети, ярко запоминают детали изображения или сцены после короткого наблюдения, объясняет профессор Джон Саймонс из Кембриджского университета.

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Эйдетическая память быстротечна, ею обладают лишь 2-10% детей в возрасте 6-12 лет, как показали исследования 1960-х годов. К зрелому возрасту эта способность обычно ослабевает, хотя отдельные случаи сохраняются, как, например, у 27-летней женщины, страдающей эпилепсией, припадки которой, возможно, усилили ее память, вспоминает Саймонс случай, описанный учеными в журнале Life.

Механизмы, лежащие в основе этой способности, остаются загадкой для науки. Некоторые ученые предполагают, что определенную роль в этом могут играть изменения в развитии мозга или зависимость визуальной памяти от вербальной у детей, но эти гипотезы не имеют убедительных доказательств.

В отличие от фотографической или эйдетической памяти, превосходная автобиографическая память (HSAM) позволяет людям вспоминать события жизни с исключительными подробностями, но не предполагает идеального визуального запоминания. Аналогичным образом, превосходная память в таких областях, как цифры или навигация, часто является результатом отработанной техники, а не врожденных способностей. Например, водители лондонских черных кэбов демонстрируют повышенную активность гиппокампа благодаря интенсивному запоминанию карт для "Знаний" — жесткого навигационного теста.

Хотя фотографическая память — это миф, целенаправленная тренировка памяти может дать впечатляющие результаты, считает Саймонс. Такие техники, как "Метод локусов" или "Дворец памяти", используют пространственные ассоциации для значительного улучшения запоминания у людей. Эти стратегии, применяемые в исторической практике и в современных видах спорта, подчеркивают адаптивность мозга и его потенциал к совершенствованию.

Пока исследования лишь продолжают изучать исключительную память, проверяя ее нейронные различия и когнитивные нюансы. Они не только проливают свет на редкие феномены памяти, но и дают представление о более широком применении ее особенностей, включая специально разработанные стратегии борьбы с заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера.

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