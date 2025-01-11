Второй шанс для миллионов детей: ученые рассказали о новых способах спасения недоношенных детей

Недоношенные дети являются крайне уязвимыми членами общества, для которых даже обычная болезнь может стать смертельной. Однако ученые во всю трудятся над решением этой проблемы с помощью генетики и создания так называемых "искусственных маток".

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Исследователи по всему миру разрабатывают инновационные технологии, такие как искусственные матки, для решения проблемы преждевременных родов, которые ежегодно уносят жизни бесчисленного количества детей в возрасте до пяти лет. По данным Всемирной организации здравоохранения, только в 2020 году на свет появилось 13,4 миллиона недоношенных детей, причем рожденные до 27 недель часто нуждаются в многомесячной интенсивной терапии. Такая технология может спасти миллионы будущих членов общества, пишет ITVX.

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Такие осложнения, как затрудненное дыхание, проблемы с терморегуляцией и восприимчивость к инфекциям у недоношенных детей, подчеркивают острую необходимость в усовершенствовании неонатальной медицины. Команда из Технологического университета Эйндховена (Нидерланды) работает над созданием инкубатора на основе жидкости, имитирующего естественную среду в утробе матери.

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Это устройство предназначено для содержания недоношенных детей в заполненном жидкостью мешке, предотвращая начало дыхания, что позволит им продолжать развитие. Профессор Франс ван де Воссе, возглавляющий эту работу, подчеркнул важность поставленной задачи, заявив, что первое использование этого устройства человеком, скорее всего, произойдет в критической, угрожающей жизни ситуации. Команда использовала кукол для моделирования таких сценариев, рассматривая не только технические аспекты процесса переноса, но и то, как врачи могут быть обучены эффективному использованию таких устройств.

Параллельно учеными ведется работа по изучению эмбриональных стволовых клеток. Профессор Джейкоб Ханна из Научного института Вейцмана добился успехов в выращивании эмбрионов мышей вне матки, предлагая взглянуть на применение стволовых клеток в медицине. Его работы не ограничиваются созданием полноценной искусственной матки, а сосредоточены на том, как стволовые клетки могут трансформироваться в любой тип клеток. Такие достижения могут произвести революцию в лечении заболеваний, регенерации тканей и старения.

Берлинская исследовательница Элизабет Кренклер предложила дизайн носимой искусственной матки, направленный на улучшение связи матери и ребенка. Этот подход предполагает создание устройства, которое позволит матерям физически находиться рядом со своими детьми после рождения, что значительно лучше, чем традиционные инкубаторы, в которых их разлучают. Кренклер признает, что подобная технология еще далека от практического использования в больницах.

Этические и нормативные проблемы до сих пор нависают над разработкой искусственных маток. Доктор Хлоя Романис из Даремского университета предостерегает от представления этих инноваций как гарантированных решений, подчеркивая важность сбалансированного общения с семьями о рисках и преимуществах технологии. Кроме того, справедливый доступ и потенциальное злоупотребление искусственными матками в неэкстренных ситуациях еще больше осложняют их внедрение в медицинскую практику.

Хотя термин "искусственная матка" часто вызывает антиутопические образы, исследователи, такие как профессор Ханна, разъясняют свои цели, делая упор на углубление медицинского понимания, а не на замену естественной беременности. Несмотря на долгий путь, который им предстоит пройти, эти технологии дают надежду не только на выживание недоношенных детей, но и на прогресс в области регенеративной медицины.

Ранее Фокус писал о том, что гормональные контрацептивы повышают риск рака груди. Новое исследование предполагает, что все типы гормональных контрацептивов могут повышать риск развития рака молочной железы.

Также Фокус писал о том, что гормоны в контрацептивах можно снизить на 90%, не влияя при этом на их эффективность. Группа ученых обнаружила, что количество гормонов в обычных контрацептивах может быть значительно уменьшено, но при этом они по-прежнему эффективно предотвращают овуляцию.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.