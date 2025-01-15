Лекарство оказалось эффективным: ученые протестировали вакцину от гепатита Е на людях

Гепатит Е является глобальной напастью для многих стран и эффективного лечения от него не существовало. Однако недавно ученые наконец-то проверили в действии одну из перспективных вакцин, выяснив насколько успешно она справляется с болезнью.

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Новое исследование ученых обнаружило критическую угрозу, которую представляет гепатит Е, особенно для беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями, поскольку в тяжелых случаях смертность от него достигает 10-50%. Однако вместе с этими неутешительными новостями, ученые также принесли хорошие вести об эффективности вакцины от этой болезни, пишет News Medical.

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Гепатит Е, вирусная инфекция, передающаяся в основном через загрязненную воду, особенно трудно выявить из-за его сходства с другими заболеваниями, вызывающими желтуху. Хотя глобальные оценки его воздействия остаются неопределенными, считается, что ежегодно от него умирает около 50 000 человек. В регионах с плохими санитарными условиями, таких как лагерь Бентиу в Южном Судане, вспышки заболевания — постоянная проблема.

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Эпидемиолог Центра по новым вирусным заболеваниям UNIGE-HUG, Эндрю Азман, являющийся автором исследования, опубликованного в журнале The Lancet Infectious Diseases объясняет это такими условиями, как частые наводнения и неадекватные санитарные условия, которые усугубляют распространение заболеваний, передающихся через воду. Вакцина Hecolin, разработанная в Китае и лицензированная в нескольких странах с 2011 года, стала перспективным средством для смягчения последствий вспышек гепатита Е и заинтересовала ученых на фоне таких проблем.

Ранее она использовалась в контролируемых испытаниях и в медицине путешествий, но до сих пор ее применение в реальных эпидемических сценариях не было проверено. Изабелла Экерле, профессор медицинского факультета и директор Центра по новым вирусным заболеваниям UNIGE-HUG, подчеркнула важность изучения эффективности вакцины в регионах с различными штаммами вирусов и сложными логистическими условиями. В частности, исследователи изучали, могут ли две дозы вакцины вместо обычной трехдозовой схемы, применяемой в течение шести месяцев, обеспечить достаточную защиту во время вспышки заболевания.

Исследование проводилось в сотрудничестве с организацией "Врачи без границ" (MSF) и включало кампанию вакцинации в лагере Бентиу в Южном Судане, рассчитанную на лиц в возрасте 16 лет и старше в марте, апреле и октябре 2022 года. По словам Изы Чигленецки, координатора оперативных исследований в швейцарском отделении MSF, в ходе исследования сравнивались показатели вакцинации между 201 больным гепатитом Е и бессимптомными людьми.

Результаты показали, что две дозы вакцины значительно снижают заболеваемость, даже в сложных условиях лагеря для перемещенных лиц. Лабораторный анализ, проведенный Центром UNIGE-HUG, подтвердил защитный эффект вакцины, а также позволил понять особенности передачи вируса и улучшить диагностические инструменты для будущих вспышек. Успех исследования уже повлиял на глобальную политику в области здравоохранения в этом регионе и в глобальном смысле.

На основании этих результатов Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утвердила создание глобального чрезвычайного запаса вакцин против гепатита Е под управлением Международной координационной группы (МКГ) по обеспечению вакцинами. Ожидается, что этот запас позволит спасти жизни людей во время будущих вспышек, обеспечив быстрое реагирование. Азман подчеркнул: "Наши результаты в сочетании с результатами других исследователей способствовали тому, что МКГ ВОЗ по вакцинопрофилактике недавно одобрила создание запаса вакцин против гепатита Е для чрезвычайных ситуаций. Этот запас может спасти множество жизней, и мы с нетерпением ждем возможности увидеть его в действии".

Гепатит Е остается глобальной проблемой здравоохранения, особенно в регионах с неудовлетворительными санитарными условиями и высоким уровнем перемещений. Создание запаса вакцины знаменует собой значительный шаг мировых организаций в борьбе с этим смертельным заболеванием и дает надежду на более эффективное реагирование на вспышки.

Данное исследование также подчеркивает важность партнерства между оперативными организациями на местах, такими как MSF, и исследовательскими институтами, такими как Центр UNIGE-HUG, для преодоления разрыва между клиническими испытаниями и реальным применением разработанных методов лечения.

Ранее Фокус писал о том, что ученые приблизились к излечению хронического гепатита В. Хроническим гепатитом В страдают более 300 миллионов человек во всем мире, при этом менее 10% пациентов достигают функционального излечения с помощью существующих методов лечения. VTP-300 может стать ответом на эту смертельную болезнь.

Также Фокус писал о том, что ученые стали на шаг ближе в разработке вакцины от гепатита С. Исследователям впервые удалось разгадать структуру ключевой части вируса.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.