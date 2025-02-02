Вентиляция стала нашим врагом: ученые выяснили, что она разгоняет вирусы по больницам

Потоки свежего воздуха в помещениях крайне важны для нашего комфорта и хорошего самочувствия. Однако недавно ученые выяснили, что они также могут серьезно навредить нашему здоровью, играя на руку вирусам.

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Новое исследование, проведенное Университетским колледжем Лондона (UCL) и больницами Университетского колледжа Лондона (UCLH), показало, что системы вентиляции больниц и портативные воздухоочистители (ПВ), призванные уменьшить распространение вирусов воздушно-капельным путем, иногда могут ухудшить наоборот ситуацию. Исследователи обнаружили, что эти устройства, хотя и предназначены для удаления вредных частиц, могут также проталкивать их в неожиданные места, повышая риск заражения в определенных ситуациях, пишет ScienceDaily.

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В исследовании, опубликованном в журнале Aerosol Science & Technology, отслеживалось движение частиц в воздухе, похожих на те, которые выдыхает больной COVID-19 или гриппом в больничной поликлинике. Исследователи проверили, как частицы перемещаются в различных условиях, например, при открытых или закрытых дверях, при включенных системах вентиляции и ПВ.

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В некоторых случаях закрытие дверей значительно сокращало распространение частиц — до 97%. Однако использование ПВ в комнате ожидания фактически увеличило распространение частиц в соседнюю консультационную комнату на 29%. Встроенные системы вентиляции также заставляли частицы перемещаться гораздо дальше, чем ожидалось, иногда увеличивая их перемещение по клинике более чем в пять раз. Профессор Лоуренс Ловат, автор исследования из UCL Surgery & Interventional Science отметил: "Даже в UCLH, современной больнице, построенной менее 20 лет назад, схемы воздушных потоков не были предсказуемыми. В старых больницах, где часто бывают естественные сквозняки, ситуация, скорее всего, еще сложнее".

Одним из самых необычных и важных открытий стало то, что наибольшая концентрация частиц в воздухе иногда появлялась в помещениях, расположенных далеко от места их возникновения. В одном случае в консультационной комнате, расположенной далеко от источника, было на 184% больше частиц, чем в среднем, в то время как в комнате, расположенной прямо напротив источника, их было на 68% меньше, чем ожидалось.

Исследование также показало, что ПВ могут вызывать скопление частиц в ключевых зонах, таких как медпункт, что потенциально подвергает персонал больницы большему риску облучения. Доктор Джейкоб Салмонсмит пояснил: "Хотя воздухоочистители действительно удаляют вирусные частицы из воздуха, они также могут иметь нежелательные последствия. Крупные воздухоочистители, имеющие большие вытяжные отверстия, могут создавать воздушные потоки, которые проталкивают нефильтрованные частицы дальше, чем они могли бы пролететь в противном случае".

Для решения этих проблем исследователи разрабатывают систему искусственного интеллекта, которая сможет предсказывать движение воздуха в больницах и предлагать лучшее размещение вентиляционных систем. Ожидается, что тестирование начнется в течение 18 месяцев. Результаты этого исследования также могут помочь в разработке новых рекомендаций по вентиляции больниц, улучшению инфекционного контроля и снижению риска передачи вируса воздушно-капельным путем.

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