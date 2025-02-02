Загадка генетики и войны: почему после глобальных конфликтов рождается больше мальчиков

Война переворачивает всю жизнь целых стран и отдельных людей с ног на голову, ломая жизни и перестраивая все планы. Однако ученым известно одно ее последствие, которое, возможно, настраивало даже саму человеческую биологию на восстановление.

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На протяжении всей истории человечества война изменяла общество как ожидаемым, так и неожиданным образом. Меняются экономики, эволюционируют политические ландшафты, переписываются культурные нормы. Но за этими масштабными изменениями скрывается необычная биологическая тенденция, которая, кажется, не поддается объяснению. После крупных конфликтов регистрируется едва заметное, но статистически значимое увеличение числа рождений мужчин — эта закономерность известна как "эффект вернувшегося солдата", пишет Varsity.

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Некоторые люди объясняют этот всплеск рождаемости судьбой или божественным вмешательством, однако наука предлагает множество интригующих объяснений. Впервые этот феномен был зафиксирован в 1950-х годах исследователями Макмахоном и Пью, но особенно ярко он проявился после Второй мировой войны, когда процент рождений мужчин в США вырос с 51,406% до 51,48%. Хотя увеличение было незначительным, оно наблюдалось во многих странах, что позволяет предположить наличие более широкого биологического механизма, лежащего в основе этого явления.

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Учитывая, что в естественном соотношении полов при рождении предпочтение отдается мужчинам, вероятно, в качестве компенсации за более высокую смертность младенцев мужского пола, этот неожиданный всплеск рождаемости мужчин после войны остается интересной темой для ученых. Попытки объяснить этот эффект привели к появлению конкурирующих теорий.

Одна из гипотез предполагает, что у более высоких солдат было больше шансов выжить в бою и что высокие родители статистически более склонны к рождению сыновей. Исследование, опубликованное в журнале Human Reproduction и посвященное солдатам Первой мировой войны, показало, что средний рост тех, кто выжил, был немного выше (168,63 см), чем у тех, кто погиб (166,26 см). Кроме того, данные Национального лонгитюдного исследования здоровья подростков выявили корреляцию между ростом родителей и более высокой вероятностью рождения потомства мужского пола. Хотя эта теория интригует, в ней мало биологического и генетического обоснования того, почему рост может играть роль как в выживании, так и в выборе пола.

Другая теория, известная как "гипотеза материнского доминирования", переносит внимание на женщин, оставшихся в военное время. Когда мужчины уходили на войну, женщины часто вступали в традиционно мужские роли, занимая физически тяжелую работу на заводах или даже участвуя в сопротивлении. Некоторые считают, что такие изменения могли привести к повышению уровня тестостерона в их организме, что могло повлиять на вероятность зачатия ребенка мужского пола. Однако научная поддержка идеи о том, что такие изменения в образе жизни могут существенно изменить гормональный фон или повлиять на соотношение полов при зачатии, невелика.

Наиболее правдоподобное объяснение связано со временем зачатия по отношению к менструальному циклу. Послевоенное повышение сексуальной активности, исторически подтвержденное и названное "бэби-бумом", может означать, что больше беременностей наступает в начале цикла. На этом этапе более высокие уровни эстрогена и гонадотрофинов, а также слегка повышенный рН шейки матки могут незначительно благоприятствовать мужской сперме. Хотя для отдельной пары этот эффект будет незначительным, на уровне популяции он может объяснить наблюдаемый сдвиг в соотношении рождаемости.

Поскольку в современном обществе наблюдается снижение рождаемости и изменение репродуктивной модели, пока неясно, сохранится ли "эффект вернувшегося солдата" в будущих конфликтах. Поскольку факты свидетельствуют о том, что современные люди ведут менее активную половую жизнь, чем предыдущие поколения, биологические силы, которые когда-то тонко регулировали соотношение полов, могут больше не функционировать так, как раньше. Приведет ли это к долгосрочным изменениям в динамике численности населения Земли — вопрос открытый, и ответ на него даст только время и продолжающиеся исследования.

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