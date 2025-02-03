Женщины, беременные двойней, оказались в опасности: что обнаружили ученые

Беременность, являясь естественным процессом, все же оказывает большую нагрузку на организм матерей. Однако недавно ученые выявили, что определенная группа беременных женщин может находится в серьезной опасности из-за их уникальной ситуации.

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Новое исследование ученых выявило, что матери близнецов подвергаются двойному риску госпитализации по поводу сердечно-сосудистых заболеваний в течение года после родов по сравнению с матерями с одноплодной беременностью. Риск такого исхода также был значительно выше у тех матерей близнецов, которые во время беременности страдали от повышенного артериального давления, пишет ESC.

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В исследовании, проведенном под руководством профессора Канде Ананта из Медицинской школы Рутгерса Роберта Вуда Джонсона и опубликованном в European Heart Journal, были проанализированы данные о 36 миллионах родов, зарегистрированных в Общенациональной базе данных по реадмиссиям США в период с 2010 по 2020 год.

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Исследователи стремились выяснить краткосрочные сердечно-сосудистые риски, связанные с беременностью двойней, учитывая рост числа таких беременностей в связи с возрастом матерей и прогрессом в сфере лечения бесплодия.

Участники исследования были разделены на четыре группы в зависимости от того, была ли у них одноплодная или двуплодная беременность, а также от наличия у них гипертонической болезни беременности, которая включает такие состояния, как гестационная гипертензия, преэклампсия и эклампсия. Результаты показали, что общая частота повторных госпитализаций по причине сердечно-сосудистых заболеваний была значительно выше среди пациенток с двойней (1 105,4 на 100 000 родов) по сравнению с одноплодной беременностью (734,1 на 100 000 родов).

Даже при отсутствии высокого давления матери близнецов в два раза чаще госпитализировались с сердечно-сосудистыми заболеваниями в течение года после родов. Если у них было высокое давление, риск был более чем в восемь раз выше по сравнению с матерями, родившими одного ребенка, без таких заболеваний.

Несмотря на повышенный краткосрочный риск, исследование показало, что долгосрочные показатели смертности были выше наоборот у матерей с одним ребенком и с высоким давлением по сравнению с матерями близнецов с теми же заболеваниями. Это заставило ученых предположить, что, хотя беременность двойней оказывает значительную нагрузку на сердце в первый год после родов, другие факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний могут играть более значительную роль в долгосрочных показателях здоровья матерей одиночек.

Однако данное исследование имело ограничения, поскольку в нем не учитывались такие факторы, как курение, ожирение или употребление наркотиков, которые были непоследовательно отражены в базе данных. Доктор Руби Лин, сотрудник отдела медицины материнства и плода Медицинской школы Рутгерса Роберта Вуда Джонсона и автор исследования, подчеркнула важность послеродового наблюдения за женщинами. Она отметила, что во время беременности двойней материнское сердце подвергается значительной нагрузке и требуется несколько недель, чтобы вернуться к состоянию до нее.

Она посоветовала информировать пациенток, проходящих лечение бесплодия, особенно тех, кто имеет факторы сердечно-сосудистых осложнений, такие как пожилой возраст, ожирение, диабет или уже имеющиеся заболевания сердца, о повышенной вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний при беременности двойней. Медицинские работники и страховые компании должны обеспечить постоянное наблюдение в течение года после родов за беременными с высоким риском, добавила она.

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