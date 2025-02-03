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Технологии и наука

Женщины, беременные двойней, оказались в опасности: что обнаружили ученые

беременность, плод, живот, роды
Фото: Unsplash | Несмотря на повышенный краткосрочный риск, исследование показало, что долгосрочные показатели смертности менялись местами

Беременность, являясь естественным процессом, все же оказывает большую нагрузку на организм матерей. Однако недавно ученые выявили, что определенная группа беременных женщин может находится в серьезной опасности из-за их уникальной ситуации.

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Новое исследование ученых выявило, что матери близнецов подвергаются двойному риску госпитализации по поводу сердечно-сосудистых заболеваний в течение года после родов по сравнению с матерями с одноплодной беременностью. Риск такого исхода также был значительно выше у тех матерей близнецов, которые во время беременности страдали от повышенного артериального давления, пишет ESC.

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В исследовании, проведенном под руководством профессора Канде Ананта из Медицинской школы Рутгерса Роберта Вуда Джонсона и опубликованном в European Heart Journal, были проанализированы данные о 36 миллионах родов, зарегистрированных в Общенациональной базе данных по реадмиссиям США в период с 2010 по 2020 год.

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Исследователи стремились выяснить краткосрочные сердечно-сосудистые риски, связанные с беременностью двойней, учитывая рост числа таких беременностей в связи с возрастом матерей и прогрессом в сфере лечения бесплодия.

Участники исследования были разделены на четыре группы в зависимости от того, была ли у них одноплодная или двуплодная беременность, а также от наличия у них гипертонической болезни беременности, которая включает такие состояния, как гестационная гипертензия, преэклампсия и эклампсия. Результаты показали, что общая частота повторных госпитализаций по причине сердечно-сосудистых заболеваний была значительно выше среди пациенток с двойней (1 105,4 на 100 000 родов) по сравнению с одноплодной беременностью (734,1 на 100 000 родов).

Даже при отсутствии высокого давления матери близнецов в два раза чаще госпитализировались с сердечно-сосудистыми заболеваниями в течение года после родов. Если у них было высокое давление, риск был более чем в восемь раз выше по сравнению с матерями, родившими одного ребенка, без таких заболеваний.

Несмотря на повышенный краткосрочный риск, исследование показало, что долгосрочные показатели смертности были выше наоборот у матерей с одним ребенком и с высоким давлением по сравнению с матерями близнецов с теми же заболеваниями. Это заставило ученых предположить, что, хотя беременность двойней оказывает значительную нагрузку на сердце в первый год после родов, другие факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний могут играть более значительную роль в долгосрочных показателях здоровья матерей одиночек.

Однако данное исследование имело ограничения, поскольку в нем не учитывались такие факторы, как курение, ожирение или употребление наркотиков, которые были непоследовательно отражены в базе данных. Доктор Руби Лин, сотрудник отдела медицины материнства и плода Медицинской школы Рутгерса Роберта Вуда Джонсона и автор исследования, подчеркнула важность послеродового наблюдения за женщинами. Она отметила, что во время беременности двойней материнское сердце подвергается значительной нагрузке и требуется несколько недель, чтобы вернуться к состоянию до нее.

Она посоветовала информировать пациенток, проходящих лечение бесплодия, особенно тех, кто имеет факторы сердечно-сосудистых осложнений, такие как пожилой возраст, ожирение, диабет или уже имеющиеся заболевания сердца, о повышенной вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний при беременности двойней. Медицинские работники и страховые компании должны обеспечить постоянное наблюдение в течение года после родов за беременными с высоким риском, добавила она.

Ранее Фокус писал о том, что гормональные контрацептивы повышают риск рака груди. Новое исследование предполагает, что все типы гормональных контрацептивов могут повышать риск развития рака молочной железы.

Также Фокус писал о том, что гормоны в контрацептивах можно снизить на 90%, не влияя при этом на их эффективность. Группа ученых обнаружила, что количество гормонов в обычных контрацептивах может быть значительно уменьшено, но при этом они по-прежнему эффективно предотвращают овуляцию.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.