Пережиток прошлого или полезная традиция: что думают ученые о погружении в холодную воду

Ныряние в прорубь, будь то из религиозных или спортивных побуждений, уже давно стало популярным мероприятием во многих странах мира. И наука действительно нашла некоторую пользу от такой активности, хотя даже тут не обошлось без важных нюансов.

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Погружение в холодную воду, от погружения в зимний океан до принятия ледяных ванн и купания в прорубях, становится все более популярным среди спортсменов и любителей здорового образа жизни, однако его польза остается под пристальным научным вниманием. В систематическом обзоре и мета-анализе, проведенном исследователями из Университета Южной Австралии (UniSA), изучалось его влияние на здоровье и самочувствие и ученые узнали несколько интересных нюансов, пишет University of South Australia.

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Учеными были проанализированы данные 11 исследований с участием 3 177 человек. Полученные ими результаты, опубликованные в журнале PLOS One, свидетельствуют о том, что погружение в холодную воду может временно снизить стресс, улучшить сон и повысить качество жизни, однако его эффект часто бывает кратковременным и зависит от контекста. Научный сотрудник Университета Южной Австралии и автор исследования, Тара Кейн, подчеркнула нюансы исследования, в частности, зависимость пользы погружения в холодную воду от времени.

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Анализ показал, что снижение стресса длилось лишь около 12 часов после погружения, а небольшое улучшение качества жизни было отмечено у участников, принимавших холодный душ в течение 20, 60 или 90 секунд, хотя эти преимущества исчезли уже через три месяца. Кроме того, одно исследование показало, что у людей, регулярно принимавших холодный душ, на 29% сократилось количество пропусков по болезни. Однако утверждения о том, что погружение в холодную воду значительно повышает иммунитет или настроение, не имеют под собой весомых доказательств.

Исследование ученых было посвящено погружению в воду с температурой 10-15 градусов Цельсия на уровне груди или выше, включая такие методы, как холодный душ, ледяные ванны и погружение в проруби. Интересно, что, хотя само погружение в холодную воду широко используется спортсменами для уменьшения воспаления и болезненности мышц, один из исследователей, доктор Бен Сингх, отметил, что вначале оно вызывает временный всплеск воспаления.

Сингх объяснил, что такая краткосрочная реакция — это способ организма адаптироваться к стрессу, подобно тому, как физические упражнения сначала повреждают мышцы, а затем укрепляют их. Учитывая этот эффект, людям с уже существующими заболеваниями следует проявлять осторожность, поскольку первоначальная воспалительная реакция может иметь негативные последствия для здоровья.

Хотя некоторые данные и подтверждают краткосрочную пользу погружения в холодную воду, ее долгосрочные последствия остаются неясными. В исследовании подчеркивается, что большинство информации получено от мужчин, что ограничивает их более широкую применимость на всех. Кроме того, многие утверждения о повышении иммунитета и устойчивом улучшении настроения не имеют подтвержденного научного обоснования.

Исследователи подчеркивают необходимость проведения дальнейших долгосрочных работ среди различных групп населения, чтобы определить, кто получает наибольшую пользу от погружения в холодную воду и оптимальные условия для ее использования. Холодное воздействие как оздоровительная практика набирает обороты во всем мире. Однако научные исследования по-прежнему неоднозначны в отношении его долгосрочного воздействия.

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