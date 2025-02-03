Ученые встали на сторону веры: они изучили ее роль во время пандемии COVID-19

Религия является неотъемлемой частью жизни миллиардов людей на планете, помогая им быть более счастливыми. Однако недавно ученые выяснили, что во время последней пандемии она также стала оплотом их психического здоровья.

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Недавнее исследование, проведенное под руководством Кембриджского университета, свидетельствует о том, что религиозная вера могла сыграть определенную роль в смягчении психологического дистресса, вызванного пандемией COVID-19. Таким образом ученые выделили положительные моменты, которые могут помочь человеку справиться с серьезным стрессом организма в турбулентные и опасные для здоровья моменты, пишет News Medical.

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В исследовании проведенном в Соединенном Королевстве, учеными изучалось психическое здоровье людей во время общенациональных блокировок в 2020 и 2021 годах. Оно показало, что, хотя общий уровень несчастья повысился, люди, считающие себя религиозными, испытали значительно меньший рост дистресса по сравнению с нерелигиозными людьми.

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Исследование, опубликованное в журнале European Economic Review и проведенное в Соединенных Штатах, показало, что верующие люди испытывали менее сильное ухудшение психического здоровья после того, как столкнулись с инфекцией COVID-19, как лично, так и в своей социальной сети. В британском сегменте экономисты проанализировали данные 3 884 человек, сравнив тенденции психического здоровья до и во время пандемии.

В то время как блокировки повсеместно усиливали страдания, у тех, кто причислял себя к религии, несчастье увеличивалось на 29% меньше. Дальнейший анализ показал, что интенсивность религиозных убеждений играет решающую роль — люди, для которых религия "немного или очень много изменила" в их жизни, испытывали лишь половину увеличения стресса по сравнению с теми, для кого религия не имела большого значения.

Исследование учитывало демографические факторы, такие как возраст и пол, но все равно обнаружило, что религиозные люди на 20% реже испытывали усиление депрессии. Различия между основными религиозными группами, включая христиан, мусульман и индуистов, были минимальными, но некоторые группы, в частности католики и мусульмане, сильнее страдали от закрытия культовых сооружений во время первой блокировки.

Американское исследование, проведенное под руководством профессора Срии Айер из Кембриджа и ее коллег из других стран, обследовало 5 178 человек по всей стране в начале 2021 года. Оно показало, что почти половина тех, кто столкнулся с инфекцией COVID-19 лично или в своем ближайшем окружении, отметили ухудшение психического здоровья. При этом у нерелигиозных людей ухудшение самочувствия было на 60% больше, чем у людей со средним и высоким уровнем религиозности.

Положительное влияние религии на психическое здоровье было менее заметным в районах со строгими мерами изоляции, что позволяет предположить, что доступ к религиозным местам мог сыграть важную роль в психологической устойчивости таких людей. Кроме того, у тех, кто посещал религиозные службы онлайн, связь между заражением вирусом COVID-19 и ухудшением психического здоровья была на 40% ниже.

Исследователи предполагают, что вера может оказывать психологическое воздействие, повышая самооценку, улучшая навыки преодоления трудностей и обеспечивая социальную поддержку. По словам профессора Шона Ларкома с факультета экономики земли Кембриджа, пандемия COVID-19 предоставила уникальную возможность изучить, как люди в разных слоях общества реагировали на общий кризис. Он отметил, что в определенных ситуациях религия может служить "оплотом против дистресса", помогая людям укреплять устойчивость, находить смысл и сохранять надежду в трудные времена.

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