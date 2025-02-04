Старость отступит назад: ученые рассказали, какая добавка омолаживает наш организм

Обретение вечной молодости является мечтой миллионов людей, которые готовы прибегать к самым различным процедурам для ее достижения. Однако недавно ученые выяснили, что распространенная добавка может быть ключом к победе над старением тела.

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Новое исследование ученых выяснило, что ежедневный прием добавок с омега-3 может замедлить биологическое старение, фактически повернув время вспять в отношении здоровья клеток и органов. В отличие от хронологического возраста, который основывается на прожитых годах, биологический возраст отражает состояние наших клеток и организма в целом. Исследователи обнаружили, что ежедневный прием всего одного грамма омега-3 в течение трех лет сокращает биологический возраст на четыре месяца, пишет Manchester Evening News.

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Эффект уменьшения биологического возраста с помощью омега-3 был еще более выраженным в сочетании с приемом витамина D и регулярными физическими упражнениями, что указывает на потенциальную стратегию укрепления здоровья и долголетия.

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В исследовании, проведенном под руководством Хайке Бишофф-Феррари, профессора гериатрической медицины и здорового долголетия Цюрихского университета и опубликованном в журнале Nature Aging, использовались эпигенетические часы — биологические инструменты, измеряющие клеточное старение — для анализа почти 800 участников в возрасте 70 лет и старше. Участники были распределены в одну из восьми групп, получавших либо омега-3, либо витамин D, либо физические упражнения, либо их сочетание.

Результаты показали, что омега-3 замедляет старение по трем различным эпигенетическим часам, а комбинированный подход, включающий омега-3, витамин D и физические упражнения, положительно влияет на четыре часа. Несмотря на кажущийся скромный эффект, Бишофф-Феррари подчеркнула, что подобные вмешательства могут иметь значимые долгосрочные преимущества: "Хотя эффект может показаться небольшим — омоложение биологического возраста на три-четыре месяца за три года, если оно сохранится, может оказать значительное влияние на здоровье населения".

Предыдущие исследования той же команды уже подтверждали пользу омега-3 для здоровья, показывая, что они снижают риск инфекций на 13%, уменьшают количество падений на 10% и даже сокращают заболеваемость инвазивным раком на 61% за три года. Эти выводы основываются на растущих доказательствах того, что образ жизни и диетические вмешательства могут серьезно повлиять на наше биологическое старение.

Некоторые ученые, участвовавшие в исследовании, в том числе Стив Хорват, признались в добавлении омега-3 и витамина D в свой собственный распорядок дня. "Я делаю это каждое утро вместе с кофе", — заявил Хорват, подчеркивая свою уверенность в полученных результатах.

Но несмотря на обнадеживающие результаты, некоторые эксперты призывают к осторожности, подчеркивая необходимость дальнейших изучений влияния употребления омега-3 на наш организм. Доктор Мэри Ни Лохланн, научный сотрудник Королевского колледжа Лондона, назвала исследование имеющим большой потенциал, но уточнила, что в первую очередь в нем принимали участие здоровые, активные пожилые люди. Хотя в итоге она все же отметила, что, несмотря на относительно небольшую пользу, омега-3 и витамин D остаются доступными и малорискованными мероприятиями, которые стоит рассмотреть людям в возрасте в качестве дополнения к рациону.

Между тем профессор Кевин Макконвей, почетный профессор прикладной статистики Университета Опен, отметил, что в исследовании отсутствуют данные о долгосрочных результатах выживания. "Возможно, длительный прием омега-3 добавок окажет большее влияние на биологическое старение, а возможно, и нет. И в исследовании не указано, как повлияет на эти биологические часы, если люди, принимавшие добавку, перестанут ее принимать", — предупреждает он.

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