Снижает оценки и подкашивает здоровье: ученые рассказали об опасной еде для учащихся

Подростковый период является самым важным в плане формирования нашего мозга, а хорошая успеваемость помогает укреплять его. Однако недавно ученые выяснили, что популярный среди учащихся вид продуктов может серьезно нарушить этот процесс.

Related video

Недавнее исследование ученых выяснило, что употребление ультрапереработанных продуктов питания (УПП) негативно сказывается на успеваемости подростков. Исследователи проанализировали данные испанских подростков в возрасте от 12 до 17 лет и обнаружили значительную связь между высоким потреблением УПП и более низкими оценками по английскому языку, математике, языку и общему среднему баллу, пишет News Medical.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Подростковый возраст, обычно определяемый как период между 10 и 19 годами, является важнейшим этапом развития мозга человека, особенно префронтальной коры, которая влияет на эмоции, принятие решений и социальное взаимодействие. Академическая успеваемость на этом этапе играет важную роль в формировании будущих возможностей, самооценки и навыков решения проблем. Однако внешние факторы, такие как социально-экономический статус, режим сна и рацион питания, могут существенно повлиять на нее.

Важно

Старость отступит назад: ученые рассказали, какая добавка омолаживает наш организм

Предыдущие исследования ученых показывали, что более здоровое питание, например, соблюдение средиземноморской диеты, было связано с более высокой успеваемостью, в то время как высокое потребление УПП связано с негативными последствиями для здоровья. В новой научной работе, опубликованной в журнале Nutrients, проанализированы данные опроса 788 испанских подростков, проведенного в период с 2021 по 2022 год. Участники предоставили информацию о питании с помощью опросников частоты употребления пищи, классифицировав свой рацион на четыре категории в зависимости от уровня обработки продуктов.

Академическая успеваемость оценивалась по школьным документам, в первую очередь по основным предметам и общему среднему баллу. Исследователи также учитывали такие факторы, как физическая активность, индекс массы тела, продолжительность сна и социально-экономический статус, чтобы обеспечить более полный анализ учащихся.

Результаты показали, что подростки потребляли в среднем четыре порции УПП (около 240 граммов) в неделю и имели средний средний балл успеваемости 6,3. Подростки с более высоким потреблением УПП имели более низкие баллы по всем показателям успеваемости. Конкретные УПП, включая сладости, жареную пищу, напитки с высоким содержанием сахара, обработанные молочные продукты и фастфуд, показали самую сильную ассоциацию с более низкими результатами обучения.

Однако, на удивление, сосиски, еще один вид УПП, не показали значительной отрицательной корреляции с успеваемостью. Исследование предполагает, что негативное влияние УПП на успеваемость может быть связано с несколькими факторами. Высокое содержание сахаров в продуктах УПП может вызывать колебания уровня глюкозы в крови, что приводит к усталости и снижению бдительности. Кроме того, в этих продуктах часто не хватает таких необходимых питательных веществ, как омега-3 жирные кислоты, которые имеют решающее значение для работы мозга. Плохое качество сна, это еще одно известное следствие высокого потребления УПП и оно также может играть роль в снижении когнитивных функций, памяти и внимания.

Хроническое воспаление, вызванное искусственными добавками и нездоровыми жирами, содержащимися в УПП, может еще больше ухудшить работу мозга и повлиять на успеваемость. Несмотря на то, что исследование предоставляет убедительные данные наблюдений, исследователи предупреждают, что перекрестный дизайн работы не позволяет им установить прямую причинно-следственную связь. Кроме того, данные о рационе питания, предоставленные самостоятельно, могут внести погрешность из-за неточностей в воспоминаниях.

Тем не менее, полученные результаты согласуются с существующими исследованиями, пропагандирующими более здоровые модели питания для поддержки когнитивного и академического развития подростков и отказ от вредных продуктов. Поощрение снижения потребления УПП может иметь долгосрочные преимущества, улучшая как их результаты обучения, так и общее состояние здоровья.

Ранее Фокус писал о том, что настольные игры с раннего возраста развивают математические способности детей. Оказывается, "Монополия" не только разжигает семейное соперничество — она может способствовать развитию математических способностей вашего ребенка.

Также Фокус писал о семи простых привычках, улучшающих работу мозга. От ежедневной навигации по улицам до общения с подростками — миллионы ежедневных активностей незаметно улучшают его продуктивность.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.