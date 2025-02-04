Делает жизнь невыносимой и короткой: головную боль связали с риском попыток самоубийства

Головные боли способны легко выбить нас из колеи, нарушив любые планы и сведя нашу трудоспособность на нет. Однако недавно ученые выяснили, что в долгосрочной перспективе она такая боль является причиной смертельно опасных изменений в нашем мозге.

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Масштабное датское исследование показало, что люди с диагнозом головной боли подвергаются значительно более высокому риску как попыток, так и удавшихся самоубийств. Ученые выяснили, что такая обыденная проблема, как болевые ощущения в голове, на самом деле может скрывать в себе подспорье для смертельно опасных изменений нашего поведения, пишет ScienceBlog.

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Исследование ученых, опубликованное в журнале JAMA Neurology, отслеживало 119 486 человек с расстройствами головной боли и 597 430 человек из общей популяции в течение 25 лет. Результаты показали, что люди с головной болью в два раза чаще пытались покончить с собой и на 40% чаще умирали от самоубийства по сравнению с теми, кто не страдал головной болью.

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Научная работа показала, что за 15-летний период 0,78% людей, страдающих головной болью, пытались покончить с собой, по сравнению с 0,33% людей без головной боли. Кроме того, 0,21% людей с головной болью умерли в результате самоубийства по сравнению с 0,15% в общей популяции. Исследователи отметили сильную и устойчивую связь между расстройствами головной боли и риском самоубийства, предположив, что пациентам с головной болью может быть полезно параллельное обследование психического здоровья.

Хотя сильные головные боли, такие как мигрени и кластерные головные боли, давно связаны с психическими расстройствами, исследование показало, что даже обычные головные боли, часто считающиеся легкими или умеренными, связаны с повышенным риском самоубийства.

Под руководством доктора Холли Элсер из больницы Пенсильванского университета в исследовании были проанализированы данные датского национального медицинского реестра с 1995 по 2020 год. Они охватывали госпитализации, посещения отделений неотложной помощи и амбулаторные карты, что позволило получить полное представление о том, как расстройства головной боли влияют на состояние психического здоровья.

Результаты показали, что люди с диагнозом посттравматической головной боли и тригеминальной вегетативной цефалгии подвергаются наиболее высокому риску самоубийства. Связь между головной болью и риском самоубийства была одинаковой для разных возрастов, уровней дохода и образования.

Примечательно, что пациенты, которым головная боль была диагностирована в отделениях неотложной помощи или в стационаре, имели более высокий риск самоубийства, чем те, кому диагноз был поставлен в амбулаторных условиях. Результаты исследования также указывают на то, что медицинским работникам следует рассмотреть возможность проведения рутинного скрининга психического здоровья пациентов с головной болью с использованием таких инструментов, как Опросник здоровья пациента 9 или Колумбийская шкала оценки тяжести суицидальных наклонностей, заявили авторы.

Головная боль — одно из самых частых заболеваний во всем мире, распространенность которого в течение жизни составляет 66,6%. Они являются одной из основных причин потери производительности труда, отсутствия на работе и краткосрочной нетрудоспособности, особенно среди взрослых людей.

Точные механизмы, связывающие головную боль с риском самоубийства, остаются неясными, но исследователи предлагают несколько возможных объяснений, включая взаимосвязь между головной болью и психическими расстройствами, влияние хронической боли и биологические факторы, связанные с регуляцией серотонина и воспалительными реакциями.

Предыдущие исследования также показали, что люди с хроническими болевыми состояниями, включая мигрени, подвержены повышенному риску развития депрессии и тревожных расстройств. Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения, депрессия является одной из ведущих причин инвалидности во всем мире, и хроническая боль — один из основных факторов, способствующих этому.

Ранее Фокус писал о том, почему прикосновение к больной части тела улучшает самочувствие. Исследователи изучают нейроны, необходимые для облегчения боли при прикосновении. Считается, что реагирующие на боль клетки в мозге успокаиваются, когда эти нейроны получают сенсорную стимуляцию.

Также Фокус писал об эпидемии хронической боли в спине к 2050 году, когда людей, страдающих недугом, станет более 800 миллионов. От детей до пожилых людей — по всему миру распространяется "тихая буря", поражающая больше всего тех, кто меньше всего этого ожидает.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

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