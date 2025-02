Нацелились победить мясоедов: ученые поставили все на дешевые растительные бургеры

Проблема употребления мяса животных заключается не только в личных предпочтениях кого-либо, но также включает в себя влияние на наше здоровье и планету в целом. Недавно ученые нашли способ, как постепенно отучить нас есть подобные продукты.

Новое исследование опровергло прежние предположения ученых о нежелании потребителей использовать растительные мясные альтернативы настоящим мясным продуктах. Хотя говядина остается предпочтительным выбором при равных ценах, исследование показало, что значительная часть людей готова перейти на растительные варианты, если их цена будет значительно ниже, пишет Phys.org.

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, в котором приняли участие 2100 американских потребителей, показало, что при одинаковых ценах на все бургеры 75% выбирали говядину. Однако когда растительные варианты предлагались по цене вдвое ниже говядины, количество потребителей, предпочитающих мясные альтернативы, удваивалось.

Профессор Университета Мартина Лютера Галле-Виттенберг и ведущий исследователь, Штеффен Ян, объяснил, что немногие потребители принципиально отвергают растительные альтернативы. Бургер с фалафелем стал самым популярным выбором без мяса, в то время как бургеры на растительной основе, созданные по принципу близкой имитации мяса, пользовались наименьшим спросом. Это противоречит распространенному в индустрии мнению о том, что заменители мяса должны быть очень похожи на настоящее мясо, чтобы быть конкурентоспособными.

Результаты исследования особенно актуальны, учитывая, что Соединенные Штаты являются одним из самых больших потребителей говядины в мире: в 2023 году потребление на душу населения достигало примерно 25 килограммов. Учеными было установлено, что чувствительность к цене варьируется в разных демографических группах.

Наиболее заметный сдвиг произошел среди мужчин без высшего образования: почти половина из них предпочла бы растительные альтернативы, если бы цена была снижена до 50% от цены говядины. Даже те, кто никогда раньше не пробовал растительные мясные альтернативы, выразили готовность рассмотреть их, когда столкнулись с существенной разницей в цене.

Однако, несмотря на эти выводы, текущие рыночные условия показывают, что мясные альтернативы остаются примерно на 20% дороже говядины, что делает их широкое распространение менее вероятным при нынешней структуре цен. Ян предполагает, что производители продуктов питания и рестораны могут увеличить продажи вегетарианских и веганских альтернатив, стратегически снизив цены. Он также отметил, что нерешительность потребителей может быть связана с восприятием растительного мяса как ультрапереработанной пищи, которая часто имеет негативную репутацию.

Вместо того чтобы концентрироваться исключительно на имитации говядины, можно предложить более широкий выбор блюд на основе растительного сырья, что может способствовать большему их признанию, считают авторы. Исследование показало, что потребители, которые были открыты для одного варианта растительной пищи, например, бургера с фалафелем, с большей вероятностью попробуют и другие, создавая эффект пульсации в покупательском поведении.

Выводы исследования имеют важное значение для усилий по обеспечению экологической устойчивости планеты и здоровья людей. Несмотря на то, что потребление мяса в мире остается высоким, повышение доступности растительных альтернатив может стать эффективной стратегией сокращения потребления мяса во многих странах. Ученые сходятся во мнении, что сокращение его потребления необходимо для рационального использования ресурсов и снижения воздействия производства продуктов питания на окружающую среду.

