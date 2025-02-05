Запреты на телефоны в школах не работают: какую альтернативу предлагают ученые

Цифровая зависимость, успеваемость в школе и психологическое здоровье детей — являются тремя переплетенными между собой факторами здорового взросления. Но недавно ученые выяснили, что строгие запреты телефонов в школах не дали ожидаемого эффекта.

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Исследование, проведенное Бирмингемским университетом, показало, что запрет на использование мобильных телефонов в школах не приводит к улучшению успеваемости, психического состояния, сна или уровня физической активности учащихся, вопреки распространенному мнению. Авторы исследования сравнили данные 1 227 учащихся 30 средних школ и не обнаружили существенных различий между теми, в которых действовали ограничения на использование телефонов, и теми, в которых их не было, пишет University of Birmingham.

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Несмотря на подобные выводы, исследование, опубликованное в журнале Lancet Regional Health Europe, показало, что чрезмерное использование телефонов негативно влияет на психическое здоровье учащихся, поведение в классе, режим сна и физическую активность. Однако ведущий исследователь доктор Виктория Гудиер подчеркнула, что запрет телефонов в школах сам по себе не является эффективным решением этих проблем.

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"Мы предполагаем, что одних запретов недостаточно, чтобы справиться с негативными последствиями", — сказала Гудиер, добавив, что для решения основных проблем необходим более широкий подход. Авторы исследования пришли к выводу, что в борьбе с использованием телефонов следует применять более "целостный" метод, а не полагаться только на ограничительные меры.

Не отвергая полностью запреты на использование телефонов, исследователи рекомендовали, чтобы такие меры были частью более широкой стратегии, направленной на формирование у студентов здоровых цифровых привычек, а не вынужденных практик. Результаты исследования появились на фоне политических дебатов о запрете телефонов в классах. Министр образования Великобритании Бриджет Филлипсон недавно отвергла призывы к принятию закона, который сделал бы такие запреты обязательными, заявив, что предложение Консервативной партии было просто "уловкой для привлечения внимания".

Хотя министр согласилась с тем, что телефоны не должны использоваться на уроках, она заявила, что школы могут обеспечить соблюдение этой политики без необходимости принятия новых законов о запретах. Тем временем Консервативная партия предложила поправку к законопроекту о благополучии детей и школах, которая потребует от правительства вовсе ввести общенациональный запрет на использование телефонов в классах.

Исследования, посвященные времени, проведенному за гаджетами, и благополучию учащихся, по-прежнему находятся в стадии расцвета, и результаты подобных работ далеко не так однозначны в отношении эффективности запретов на телефоны. Так, исследование, проведенное в 2015 году Лондонской школой экономики, показало, что запрет телефонов в школах действительно привел к небольшому улучшению успеваемости, особенно среди учащихся из неблагополучных семей.

Однако более поздние исследования показывают, что простое изъятие телефонов из классов не решает более широких проблем, связанных с психическим здоровьем и цифровой зависимостью. Пока продолжаются споры о запретах, эксперты считают, что сбалансированный подход, включающий в себя обучение ответственному использованию телефонов, может быть более эффективным, чем прямые ограничения.

Ранее Фокус писал о том, что ученые развенчали популярный миф о мобильных телефонах. Долгое время научный мир и общественность побаивались телефонов, считая, что из-за них могут развиваться серьезные проблемы со здоровьем, однако ВОЗ поставила точку в этом вопросе.

Также Фокус писал об опасностях нерегулярного сна. Согласно недавнему опубликованному исследованию, люди с нерегулярной продолжительностью сна более склонны к развитию атеросклероза, который представляет собой образование бляшек на стенках артерий.

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