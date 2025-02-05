Секретный защитник нашего сердца: ученые обнаружили необычный фермент-очиститель

Наш организм содержит в себе огромное количество ферментов, которые до сих пор не известны науке. Однако недавно ученые обнаружили один из них, который оказался секретным защитником нашего сердца, борящимся с вредными белками.

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Ученые обнаружили фермент, который помогает поддерживать здоровье нашего сердца, расщепляя нежелательные белки. Этот фермент, называемый убиквитин-специфической пептидазой 5 (USP5), играет важную роль в предотвращении накопления вредных белков в клетках сердца. Однако исследователи выяснили, что когда уровень USP5 слишком низок, эти белки начинают накапливаться, что может привести к серьезному заболеванию сердца, называемому дилатационной кардиомиопатией, пишет King's College London.

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Исследование, проведенное учеными из Института Макса Планка по изучению сердца и легких и Королевского колледжа Лондона, было опубликовано в журнале Science Advances. Наше сердце постоянно производит новые белки и удаляет старые или поврежденные, чтобы оставаться здоровым. Специальная система внутри клеток, называемая протеасомой, действует как центр переработки, расщепляя ненужные белки.

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Прежде чем эти белки будут утилизированы, они помечаются маркером, называемым убиквитином, который сообщает клетке, что их нужно удалить. USP5 отвечает за переработку убиквитина, обеспечивая бесперебойное протекание процесса. Когда USP5 отсутствует или не работает должным образом, система дает сбой, в результате чего внутри сердечных клеток образуются вредные белковые комки.

Болезни сердца, вызванные накоплением нефункционального белкового "мусора" (протеинопатии), являются распространенной причиной сердечной недостаточности. Для проверки важности USP5 ученые генетически модифицировали мышей, отключив фермент в их сердечных клетках. В результате у мышей развились осложнения, что было подтверждено с помощью магнитно-резонансной томографии.

"Когда USP5 не хватало, у животных всегда развивалась дилатационная кардиомиопатия", — говорит доктор Силке Крехер, соавтор исследования. Исследователи также обнаружили, что когда они повысили уровень USP5 в клетках сердца, повреждающие белковые накопления были очищены, и сердца мышей стали более здоровыми. Животные с повышенным уровнем USP5 справлялись с повышенной нагрузкой на сердце, такой как высокое давление, гораздо лучше, чем мыши с низким уровнем.

Это открытие позволило ученым предположить, что повышение уровня USP5 в клетках сердца может стать возможным способом лечения некоторых видов сердечных заболеваний. "Наше исследование впервые подчеркивает роль утилизации убиквитиновых цепей в дилатационной кардиомиопатии, для которой необходим USP5, — говорит профессор Томас Браун, старший автор исследования. Однако ученым необходимо провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, как безопасно регулировать уровень USP5 в организме человека, прежде чем его можно будет использовать для лечения.

Болезни сердца — одна из основных причин смерти во всем мире, а от таких заболеваний, как дилатационная кардиомиопатия, страдают миллионы людей. Ученые прилагают все усилия, чтобы найти новые методы лечения, и изучение того, как организм удаляет поврежденные белки, может стать важным шагом в этом направлении.

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