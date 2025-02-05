Ученые обнаружили причину высокого роста мужчин: на него влияет один внешний фактор

Высокий рост уже многие десятилетия помогает его обладателям чувствовать себя уверенно и чаще быть замеченными противоположным полом. Однако недавно ученые узнали, что именно стоит за его повышением у мужчин и это оказалась далеко не генетика.

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Новое исследование, в котором ученые проанализировали глобальные данные о росте и весе мужчин, показало, что по мере роста благосостояния и здоровья населения страны мужчины становятся выше и тяжелее в два раза быстрее, чем женщины. Исследователи изучили информацию о 135 645 людях из 62 стран, собранную в 2003 году, и дополнили ее историческими данными Великобритании, датируемыми 1900 годом, а также данными из Википедии. Для сохранения ясности из анализа были исключены люди, классифицированные как страдающие ожирением, пишет ScienceAlert.

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Результаты исследования, опубликованного в журнале Biology Letters, указывают на четкую связь между ростом национального благосостояния и физическим развитием, подкрепляя концепцию полового диморфизма, согласно которой мужчины обычно крупнее женщин. Научная работа показала, что по мере повышения уровня жизни, обусловленного такими факторами, как улучшение медицинского обслуживания и снижение частоты заболеваний, рост и вес увеличиваются как у мужчин, так и у женщин.

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Однако этот эффект был куда более выражен у мужчин. Исследователи предполагают, что мужское тело может быть более чувствительным к условиям окружающей среды, требуя больше ресурсов для поддержания своего более крупного каркаса. В отличие от этого, женская морфология оказалась менее подвержена влиянию внешних факторов.

Эти результаты согласуются с результатами предыдущих исследований, согласно которым гетеросексуальные женщины обычно предпочитают более высоких и тяжелых мужчин, а гетеросексуальные мужчины отдают более слабое предпочтение маленьким и стройным женщинам.

Особенно интересной оказалась корреляция между индексом развития человеческого потенциала (ИРЧП) и физическим ростом. В странах с более высоким ИРЧП наблюдались большие различия в весе, в то время как в более развитых регионах разница в росте между мужчинами, как правило, уменьшалась. Это говорит о том, что экономический и социальный прогресс не только способствует общему улучшению здоровья, но и влияет на физические характеристики, различающиеся у разных полов.

Исследователи предполагают, что рост мужчин может служить полезным индикатором общего благосостояния населения, предоставляя политикам доступный показатель общественного здоровья.

Хотя научная работа установила тесную связь между экономическим процветанием и физическими размерами мужчин, авторы предупреждают, что необходимы дальнейшие исследования для ее подтверждения в долгосрочной перспективе. Более длительные исследования, в которых люди отслеживаются с течением времени и в разных странах, позволили бы более четко понять эти закономерности.

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