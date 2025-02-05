Живем с бомбой в голове, не зная об этом: ученые рассказали об опасной аневризме мозга

В современном мире многие люди могут годами жить с опаснейшими осложнениями, попросту не замечая их из-за многих факторов. Однако ученые рассказали об одном из них, которое имеет шанс развития у миллионов людей и в один момент может стать смертельным.

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Артерии отвечают за доставку богатой кислородом крови по всему организму, но когда их стенки ослабевают, могут возникнуть серьезные осложнения. Одним из них является аневризма головного мозга, когда часть артерии растягивается и выпячивается наружу. Ученые считают, что многие люди могут иметь аневризму, не подозревая об этом, поскольку в большинстве случаев она не вызывает симптомов, пишет The Conversation.

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Если аневризма растет или разрывается, это может привести к серьезным последствиям, включая опасное для жизни кровоизлияние в мозг. Понимание причин возникновения этих слабых мест в артериях и факторов, повышающих риск разрыва, очень важно для профилактики и раннего выявления объясняет Тереза Ларкин, доцент кафедры медицинских наук Университета Вуллонгонга.

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Аневризмы головного мозга развиваются, когда стенки артерии становятся тонкими из-за повреждений или структурных недостатков. Артерии состоят из трех слоев, и если один из них нарушен, сосуд может начать выпячиваться наружу. У некоторых людей есть генетическая предрасположенность к ослаблению стенок артерий, а у других аневризмы развиваются со временем из-за старения, говорит Ларкин.

По статистике, аневризмы головного мозга чаще всего обнаруживают в возрасте около 50 лет, а у женщин старше 50 лет риск выше из-за снижения уровня эстрогена, который влияет на выработку коллагена в стенках артерий. Другие медицинские нюансы, такие как высокое давление и атеросклероз, еще больше ослабляют кровеносные сосуды и способствуют образованию аневризмы.

Выбор образа жизни значительно влияет на риск развития аневризмы головного мозга, считает Ларкин. Курение, чрезмерное употребление алкоголя и наркотиков, в частности кокаина, как известно, повышают кровяное давление и повреждают стенки артерий. Кокаин, в частности, вызывает опасные скачки артериального давления и спазмы артерий, что делает его одним из основных факторов риска развития аневризмы и ее разрыва.

Стресс, неправильное питание, высокий уровень холестерина и ожирение также играют свою роль, способствуя развитию воспаления и атеросклероза — состояний, которые еще больше ослабляют артерии. Исследование, опубликованное в журнале JAHA, показало, что курение и высокое давление являются самыми сильными предикторами развития аневризмы.

Однако не все аневризмы требуют немедленного медицинского вмешательства, говорит Ларкин. Примерно у трех из 100 человек есть аневризма головного мозга, и многие из них обнаруживаются случайно во время медицинского сканирования по поводу не связанных с этим проблем. Небольшие аневризмы, обычно менее 7 мм, могут не вызывать симптомов, и часто их можно не лечить, а наблюдать.

Однако более крупные аневризмы могут давить на окружающие ткани мозга и нервы, что приводит к головным болям, изменениям зрения и другим неврологическим проблемам. Постоянные головные боли, особенно внезапные и сильные, описываемые как "головные боли подобные раскату грома", могут указывать на протекание или разрыв аневризмы, что является неотложной медицинской помощью.

Разрыв аневризмы приводит к субарахноидальному кровоизлиянию, типу инсульта с высоким уровнем смертности — почти каждый четвертый случай заканчивается смертью в течение 24 часов. При аневризмах, представляющих значительный риск разрыва, может потребоваться хирургическое вмешательство. Одна из распространенных процедур заключается в установке металлической клипсы у основания аневризмы, чтобы перекрыть кровоток и предотвратить разрыв.

В другом варианте, известном как эндоваскулярная койлинговая операция, используется катетер, вводимый через бедренную артерию, чтобы поместить спираль внутрь аневризмы, что приводит к образованию тромбов и герметизации аневризмы. Восстановление после операции может занять от шести до восьми недель, а наблюдение с помощью визуализационных тестов продолжается в течение нескольких лет.

В случаях раннего обнаружения аневризмы изменение образа жизни, например отказ от курения, соблюдение здоровой диеты и контроль артериального давления, может значительно снизить риск осложнений, считает Ларкин.

Аневризмы головного мозга поражают миллионы людей во всем мире, и только в США, по оценкам, 6,5 миллиона человек живут с неразорвавшейся аневризмой. Каждый год примерно 30 000 американцев сталкиваются с разрывом, что подчеркивает важность осведомленности и профилактического медицинского вмешательства в течение этой проблемы.

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