Курить стали меньше, но болезнь не отступает: ученые нашли новую причину рака легких

Рак легких является распространенным в современном мире, где многие страны уже которое десятилетие борются как с загрязнением воздуха, так и с употреблением табака. Но недавно ученые выяснили, что курение не являлось ключевым фактором онкологии.

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Загрязнение воздуха способствует росту числа случаев рака легких среди некурящих людей, особенно среди женщин, говорится в новом исследовании. Рак легких остается самой распространенной формой заболевания во всем мире: еще в 2022 году было диагностировано 2,5 миллиона его случаев. Хотя большинство случаев развития болезни по-прежнему приходится на мужчин, около миллиона женщин также были диагностированы, что отражает растущую тенденцию, пишет Medical Xpress.

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В исследовании, опубликованном в журнале The Lancet Respiratory Medicine, подчеркивается преобладание аденокарциномы — подтипа рака легких, который стал наиболее распространенной формой в 185 странах. Исследователи указали на загрязнение воздуха как на значительный фактор, способствующий этому сдвигу, заявив, что аденокарцинома составляет 53-70% случаев рака легких среди людей, которые никогда не курили.

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Научная работа также показала, что, хотя этот подтип увеличился как среди мужчин, так и среди женщин в период с 2020 по 2022 год, сегодня он особенно распространен среди женщин, составляя около 60% случаев. Результаты исследования свидетельствуют о том, что по мере снижения уровня курения во всем мире растет доля случаев рака легких среди некурящих, что делает его все более глобальной угрозой.

Рак легких у некурящих, преимущественно аденокарцинома, стал пятой основной причиной смертности от рака во всем мире. В исследовании подчеркивается, что этот вид рака наиболее распространен среди женщин и азиатского населения, причем в Восточной Азии, в частности в Китае, отмечается самый высокий уровень заболеваемости. Исследователи связали эту тенденцию с загрязнением воздуха, отметив, что сжигание твердого топлива в домашних условиях для приготовления пищи и отопления, вероятно, является одним из факторов, способствующих этому.

Исследование было основано на статистических данных из нескольких источников, включая Всемирную организацию здравоохранения, и подчеркивает изменение в самой структуре рака легких. Традиционно основной причиной считалось курение, но теперь, когда эта привычка пошла на спад по всему миру, все более значительную роль начало играть загрязнение воздуха. Это вызывает озабоченность по поводу экологической политики и необходимости ужесточения норм его качества, особенно в густонаселенных и промышленно развитых регионах.

Загрязнение воздуха давно ассоциируется учеными с респираторными заболеваниями, однако в последние годы все больше внимания уделяется его связи с раком легких. Мелкодисперсные частицы (PM2.5), содержащиеся в таком воздухе, содержат канцерогены, которые при вдыхании могут повреждать клетки легких и приводить к опасным мутациям.

Ранее Фокус писал о том, что курение повышает риск слабоумия даже больше чем рака. Курильщиков призывают бросить курить в День отказа от курения, поскольку исследования показывают, что эта зависимость значительно увеличивает риск слабоумия.

Также Фокус писал о том, что ежедневное курение влияет на постепенное уменьшение мозга. Исследователи обнаружили, что каждый дополнительный "выкуренный год" связан с уменьшением объема серого вещества, что подтверждает теорию.

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