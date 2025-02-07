Черви защитят наш кишечник: ученые использовали их для борьбы с его воспалением

Наш кишечник подвержен различным воспалительным заболеваниям, которые могут надолго нарушить все наши планы. Однако недавно ученые нашли в червях, обитающих в нем, нечто, что может помочь нам забыть об этих изнурительных и тяжелых болезнях.

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Ученые нашли потенциально новый способ лечения воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК) с помощью крошечных частиц, выделяемых одним из видов кишечных червей. Четырехлетнее исследование показало, что внеклеточные везикулы (EV) из Ascaris suum уменьшают воспаление у мышей с колитом, распространенной формой осложнений, возникающих в кишечнике, пишет Knowridge.

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Результаты исследования, опубликованные в журнале Journal of Extracellular Vesicles, могут привести к созданию натуральных методов лечения для миллионов людей, страдающих от этого хронического заболевания кишечника, считают авторы. Современные методы лечения часто сопровождаются значительными побочными эффектами, что делает поиск альтернативных решений критически важным.

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Исследование проводилось совместно доктором Фаруком Шарифпуром из Австралийского института тропического здравоохранения и медицины при Университете Джеймса Кука и командой профессора Питера Нейсума из Орхусского университета в Дании. Датские исследователи сначала протестировали EV на иммунных клетках в лаборатории, обнаружив, что эти частицы уменьшают воспаление, взаимодействуя с клетками крови.

Чтобы подтвердить их действие в живом организме, они отправили образцы EV в Австралию, где их коллеги проверили их в трех отдельных экспериментах с участием 130 мышей с индуцированным колитом. Результаты показали явное улучшение состояния животных, что подтвердило противовоспалительные свойства частиц, полученных от червей.

Зачастую ВЗК трудно поддаются лечению, а существующие лекарства часто вызывают побочные эффекты, которые ограничивают их длительное применение. Возможность использовать природные методы лечения может стать революционным шагом в спасении миллионов от этой мучительной болезни, считают авторы.

"Мы надеялись на такой результат, но в науке никогда нельзя знать наверняка", — сказал доктор Шарифпур. Он подчеркнул, что, хотя многие лабораторные открытия не находят применения в реальном мире, их исследование подтвердило эффективность EV, полученных из червей, в живом организме и это очень важно для всей области в целом. Теперь исследователи сосредоточились на понимании того, как эти частицы работают на молекулярном уровне, чтобы подготовить почву для их дальнейшего применения.

В перспективе группа ученых намерена создать полусинтетические EV, которые будут имитировать природные частицы, но при этом их можно будет производить в больших масштабах. Такие разработки могут привести к созданию новых методов лечения не только ВЗК, но и других хронических воспалительных заболеваний, таких как артрит и диабет 2-го типа. Природное происхождение этих частиц позволяет предположить, что они могут принести пользу при меньшем количестве побочных эффектов по сравнению с традиционными лекарственными препаратами, заявили авторы.

Идея использования паразитических червей или их побочных продуктов для лечения заболеваний не является абсолютно новой. В предыдущих исследованиях учеными уже изучалась "гельминтотерапия", когда контролируемое заражение червями проверялось на преимущества для иммунной системы. Однако данное исследование использует более тонкий подход, выделяя полезные компоненты, а не используя живых червей и все их субпродукты в целом.

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