Скрытая угроза сокового детокса: что он делает с нашим кишечником

В мире диет есть много довольно радикальных способов очистки и укрепления организма, один из которых — соковый детокс. Однако ученые выяснили, что употребление одних только соков не столько очистит наш организм, сколько приведет к серьезным проблемам.

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Так называемый детокс на соках, когда человек несколько дней подряд употребляет лишь фруктовые напитки, часто рекламируется как быстрый способ детоксикации и восстановления организма, но новые исследования показывают, что он может привести к опасным последствиям. Недавняя научная работа показала, что даже краткосрочная диета, состоящая только из соков, может значительно изменить бактериальное сообщество в нашем кишечнике и полости рта, что не лучшим образом скажется на всем здоровье, пишет Gizmodo.

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Хотя подобные изменения из-за соковой диеты могут быть не сразу вредными, они вызывают опасения у исследователей по поводу долгосрочных последствий диет без клетчатки, богатых лишь натуральными сахарами. Исследование, проведенное учеными Северо-Западного университета и опубликованное в журнале Nutrients, анализировало краткосрочное влияние различных диет на наш микробиом.

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Исследователи под руководством Марии Луизы Саво Сардаро, кандидата наук по генетике и научного сотрудника Северо-Западного университета, разделили 14 участников на три группы: одна употребляла только цельные растения, другая придерживалась традиционной соковой диеты без твердой пищи, а третья сочетала соки с цельными продуктами. Они отслеживали микробиомы полости рта и кишечника участников до, во время и после трехдневного эксперимента.

Результаты показали, что у тех, кто употреблял исключительно сок, наблюдалось заметное изменение бактериального баланса, причем увеличилось количество микробов, связанных с воспалением.

Одна из главных проблем подобных диет — потеря клетчатки при употреблении сока. Цельные фрукты и овощи естественным образом содержат клетчатку, которая играет важнейшую роль в поддержании здоровья кишечника и пищеварения. Когда клетчатка убирается, как это происходит при большинстве соковых детоксов, организм недополучает ее полезные свойства.

Исследование ученых показало, что у участников, принимавших только сок, уменьшилось количество бактерий Firmicutes — полезных микробов, связанных со сбалансированным микробиомом, и увеличилось количество Proteobacteria — группы бактерий, связанной с воспалением и другими потенциальными рисками для организма. В микробиоме их кишечника также наблюдались едва заметные, но опасные изменения, в том числе увеличение количества бактерий, связанных с проницаемостью кишечника и снижением когнитивных способностей.

Эти результаты важны для всех, кто практикует подобные диеты, ведь наш микробиом тесно связан с пищеварением, иммунной функцией и даже психическим здоровьем. Нарушение баланса, особенно в сторону воспаления, может привести к таким проблемам, как вздутие живота, проблемы с пищеварением и, возможно, к долгосрочным метаболическим изменениям, которые будет сложно контролировать и обратить вспять.

Исследователи предупреждают, что, хотя краткосрочные соковые детоксы вряд ли нанесут серьезный вред, они могут оказаться не тем универсальным средством спасения организма, которым их считают многие люди, особенно если пренебрегать клетчаткой в ходе такой практики.

Только около 10% одних лишь американцев потребляют рекомендуемое ежедневное количество клетчатки, которое составляет 25 граммов для женщин и 38 граммов для мужчин. Она необходима для поддержания здорового кишечника и снижает риск хронических заболеваний, таких как диабет и различные болезни сердца. Если соковые чистки еще больше снижают потребление клетчатки, они могут принести больше вреда, чем пользы.

Главное в подобных практиках, о чем бы не велась речь — это баланс. Эксперты советуют смешивать овощи и фрукты, чтобы сохранить клетчатку, или сочетать соки с цельными продуктами, чтобы поддержать разнообразный и здоровый микробиом. Хотя периодическое очищение соками скорее всего не станет катастрофическим, поддержание уровня потребления клетчатки должно стоять во главе наших стратегий питания, чтобы гарантировать здоровую работу одно из наших важнейших органов, добывающих и доставляющих полезные вещества по всему организму.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.