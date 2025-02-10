От испуга до несокрушимой уверенности: как наш мозг научился подавлять чувство страха

Многим из нас знакомо чувство страха, которое порой способно попросту сковать наши движения и разум. Однако недавно ученые обнаружили, что наш мозг научился необычным образом анализировать и "выключать" его, используя уникальный механизм.

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Страх — важный инструмент выживания, но во многих случаях он может стать ненужным бременем. Идя по темному переулку и вдруг услышав громкий звук, первоначальной реакцией может быть паника, но со временем опыт учит, что не всякий шум сигнализирует об опасности. Благодаря новому исследованию ученым удалось открыть уникальную способность подавлять реакцию страха, когда она больше не нужна, и она связана с особыми механизмами в нашем мозге, пишет Sainsbury Wellcome Centre.

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Исследование, проведенное доктором Сарой Медерос и профессором Соней Хофер из Центра Сэйнсбери Веллком (SWC) Калифорнийского университета, опубликованное в журнале Science, изучает, как мозг учится подавлять инстинкты, основанные на страхе. Используя мышей в качестве моделей, команда наблюдала за тем, как эти животные реагируют на визуальную угрозу — нависшую над ними тень, имитирующую хищника.

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Связь длиною в миллионы лет: ученые обнаружили в нашем мозге древнейший механизм

Поначалу мыши инстинктивно искали укрытие, но при повторном наблюдении и отсутствии реальной опасности они научились сохранять спокойствие. "Мы хотели понять мозговые механизмы, которые лежат в основе таких форм обучения", — объясняет доктор Медерос. И действительно, их исследование выявило два важнейших элемента этого процесса обучения.

Во-первых, определенные области мозга, связанные с визуальной обработкой информации, необходимы для обучения тому, что воспринимаемая угроза безвредна. Во-вторых, более глубокая структура мозга, называемая вентролатеральным поясным ядром (vLGN), служит центром хранения этих выученных реакций страха.

Хотя кора головного мозга — привычный нам центр обучения, изначально была задействована, она стала ненужной, как только реакция страха была подавлена, что говорит о более специализированной функции vLGN. Понимание того, как происходит обучение страху и контролю над ним, особенно важно, поскольку расстройства, связанные с ним, такие как фобии, тревога и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), часто вызваны неспособностью правильно регулировать подобную реакцию.

Данное исследование выявило потенциальную мишень для лечения таких осложнений: ею стали vLGN и эндоканнабиноидная система — набор химических веществ в мозге, участвующих в регулировании настроения и памяти. Манипулируя этими путями, будущие методы лечения могут помочь тем, кто борется с чрезмерным проявлением страха, считают ученые.

От расстройств, связанных со страхом, страдают миллионы людей во всем мире. По данным Национального института психического здоровья США (NIMH), около 19% взрослых жителей Соединенных Штатов Америки ежегодно страдают от тревожных расстройств, а посттравматическим стрессовым расстройством в определенный момент своей жизни страдает около 6% населения.

Хотя преодоление инстинктивного страха может показаться незначительной когнитивной корректировкой нашего мозга и обыденностью для многих, оно отлично иллюстрирует глубоко заложенный механизм выживания, формировавшийся тысячелетиями и его влияние на нас и по сей день. Новое исследование ученых открывает путь к пониманию и лечению расстройств страха, показав, как наш мозг перестраивается под воздействием опыта, постепенно преобразуя его в уверенность.

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