Простой тест на проблемы с кишечником: ученый объяснил, как выявить их с помощью кукурузы

Наш кишечник является важным элементом всей нашей жизни, постоянно трудящимся над тем, чтобы то, что мы съели шло на пользу организму. Однако скорость его работы значительно влияет на итоговый результат и существует простой способ ее измерения.

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Хотя немногие люди задумываются о подобном, скорость прохождения пищи через пищеварительную систему все же играет решающую роль в общем состоянии нашего здоровья. В то время как многие сосредотачиваются на питательной ценности своих блюд, время, необходимое для того, чтобы пройти путь от их приема до выведения, может повлиять на пищеварение, усвоение питательных веществ и даже на иммунную функцию. И для проверки сокорости ее переработки существует один простой метод, пишет The Conversation.

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Наш пищеварительный тракт, простирающийся от рта до ануса, отвечает за расщепление пищи, извлечение питательных веществ и итоговое выведение отходов. На этот процесс, известный как моторика кишечника, значительное влияние оказывает микробиом кишечника — триллионы бактерий, которые способствуют пищеварению и помогают регулировать иммунную систему, объясняет Николас Илотт, старший научный сотрудник и ведущий биоинформатик центра изучения микробиома в Оксфордском университете.

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В среднем время транзита через кишечник колеблется от 12 до целых 73 часов, хотя у большинства людей оно составляет около 23-24 часов. Эти различия обусловлены несколькими факторами, включающими в себя диету, генетику и состав кишечных бактерий. Замедленное время прохождения по кишечнику может привести к таким проблемам, как запор, вздутие живота и избыточный рост бактерий в тонком кишечнике. Когда пищеварение замедляется, кишечные бактерии могут переключиться с расщепления клетчатки на ферментацию белка, производя потенциально вредные газы, связанные с воспалениями.

С другой стороны, быстрое время транзита может препятствовать правильному усвоению питательных веществ и воды, что приводит к рыхлому стулу и обезвоживанию, особенно у людей с такими заболеваниями, как синдром раздраженного кишечника (СРК) или воспалительные заболевания кишечника (ВЗК).

Илотт утверждает, что для тех, кому интересно узнать скорость работы своего кишечника, есть простой домашний тест под названием "тест на сладкую кукурузу", который позволяет легко оценить время транзита. Поскольку внешняя оболочка кукурузы не переваривается, она проходит через пищеварительную систему без изменений, что делает ее видимым маркером в стуле.

Чтобы провести сам тест, человек должен не есть кукурузу в течение недели, затем съесть порцию и проследить, через какое время зерна снова появятся в стуле. Если на это уходит 12 часов или меньше, то время транзита быстрое, если 48 часов или больше — медленное, объясняет Илотт. Хотя этот метод не является точным медицинским диагностическим средством, он дает общее представление о моторике кишечника.

Улучшение времени транзита кишечника часто связано с изменением рациона питания и образа жизни. Тем, у кого пищеварение протекает медленно, поможет ускорить процесс увеличение потребления клетчатки за счет фруктов и овощей, употребление большего количества воды и регулярная физическая активность, говорит Илотт. Тем же, у кого время прохождения пищи слишком быстрое, следует проконсультироваться с врачом, особенно если у них наблюдаются такие симптомы, как частая диарея или обезвоживание.

Недавние исследование, опубликованное в журнале Gut, показало, что время транзита кишечника может также влиять на разнообразие микробиома кишечника, оказывая влияние на общее состояние здоровья не только в плане пищеварения. Ученые считают, что люди с более длительным временем транзита, как правило, имеют другой бактериальный состав по сравнению с теми, кто переваривает пищу быстрее.

Взаимосвязь между пищей, кишечными бактериями и скоростью пищеварения остается предметом постоянного изучения для науки. Исследователи пытаются понять, как подвижность кишечника влияет на все наши аспекты жизни — от метаболизма до психического здоровья.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.