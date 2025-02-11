Меняет форму и ускользает на глазах: как вирус гриппа А обманывает наш иммунитет

Многие вирусы, несмотря на всю свою простоту, обладают рядом уникальных свойств, делающих их опасными для нас. Так, один из самых распространенных типов гриппа научился играть в настоящие прятки с переодеванием против нашей иммунной системы.

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Частицы вируса гриппа А могут менять свою форму, чтобы повысить способность заражать клетки в зависимости от условий окружающей среды, говорится в новом исследовании ученых из Национального института здоровья США (NIH). Необычный способ болезни прятаться от нашей иммунной системы может стать подсказкой для создания новых эффективных лекарств для ее лечения, пишет NIH.

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Исследование, опубликованное в журнале Nature Microbiology, показало, что эти вирусы могут переходить от сферической к нитевидной форме — ранее не признанная стратегия, которая может способствовать их персистенции, уклонению от иммунитета и адаптации с течением времени.

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Исследование, проведенное учеными под руководством Эдварда Партлоу, было направлено на то, чтобы понять, почему многие частицы вируса гриппа А выглядят как нити — форма, которая требует больше энергии для формирования, чем сфера. Для исследования команда разработала метод наблюдения за структурными изменениями вируса в режиме реального времени. Полученные ими результаты свидетельствуют о том, что вирус активно изменяет свою форму в ответ на воздействие окружающей среды, например, противовирусных антител или несовместимости с хозяином.

В ходе экспериментов с 16 различными комбинациями вирусных клеток исследователи выявили устойчивые тенденции изменения формы вируса. Они обнаружили, что нитевидные вирусы более устойчивы к инактивации антителами, что говорит о том, что форма играет решающую роль в их уклонении от нашего иммунитета. Сейчас команда изучает конкретные механизмы, с помощью которых антитела влияют на форму вируса и эффективность инфекции, а также то, как мутации влияют на эти структурные изменения.

Исследование также указывает на более широкую тенденцию к изменению формы среди многих опасных вирусов. Другие патогены, включая корь, лихорадку Эбола, вирус Нипах, вирус Хендра и респираторно-синцитиальный вирус, используют аналогичные стратегии заражения со смешанной формой. Понимание того, как вирусы используют такое изменение в своих интересах, может дать новые знания о стратегиях контроля и лечения заболеваний.

Дальнейшие исследования этой особенности могут стать фундаментальными для разработки вакцин и противовирусных препаратов, поскольку направленное воздействие на способность вируса изменять форму может помочь уменьшить его способность уклоняться от иммунного ответа. Поскольку грипп А является основной причиной сезонных вспышек гриппа и пандемий, эти результаты могут стать важным этапом в жизни сотен миллионов людей.

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