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Технологии и наука

Меняет форму и ускользает на глазах: как вирус гриппа А обманывает наш иммунитет

клетка, форма
Фото: Microbix | В ходе экспериментов с 16 различными комбинациями вирусных клеток ученые выявили устойчивые тенденции изменения их формы

Многие вирусы, несмотря на всю свою простоту, обладают рядом уникальных свойств, делающих их опасными для нас. Так, один из самых распространенных типов гриппа научился играть в настоящие прятки с переодеванием против нашей иммунной системы.

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Частицы вируса гриппа А могут менять свою форму, чтобы повысить способность заражать клетки в зависимости от условий окружающей среды, говорится в новом исследовании ученых из Национального института здоровья США (NIH). Необычный способ болезни прятаться от нашей иммунной системы может стать подсказкой для создания новых эффективных лекарств для ее лечения, пишет NIH.

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Исследование, опубликованное в журнале Nature Microbiology, показало, что эти вирусы могут переходить от сферической к нитевидной форме — ранее не признанная стратегия, которая может способствовать их персистенции, уклонению от иммунитета и адаптации с течением времени.

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Исследование, проведенное учеными под руководством Эдварда Партлоу, было направлено на то, чтобы понять, почему многие частицы вируса гриппа А выглядят как нити — форма, которая требует больше энергии для формирования, чем сфера. Для исследования команда разработала метод наблюдения за структурными изменениями вируса в режиме реального времени. Полученные ими результаты свидетельствуют о том, что вирус активно изменяет свою форму в ответ на воздействие окружающей среды, например, противовирусных антител или несовместимости с хозяином.

В ходе экспериментов с 16 различными комбинациями вирусных клеток исследователи выявили устойчивые тенденции изменения формы вируса. Они обнаружили, что нитевидные вирусы более устойчивы к инактивации антителами, что говорит о том, что форма играет решающую роль в их уклонении от нашего иммунитета. Сейчас команда изучает конкретные механизмы, с помощью которых антитела влияют на форму вируса и эффективность инфекции, а также то, как мутации влияют на эти структурные изменения.

Исследование также указывает на более широкую тенденцию к изменению формы среди многих опасных вирусов. Другие патогены, включая корь, лихорадку Эбола, вирус Нипах, вирус Хендра и респираторно-синцитиальный вирус, используют аналогичные стратегии заражения со смешанной формой. Понимание того, как вирусы используют такое изменение в своих интересах, может дать новые знания о стратегиях контроля и лечения заболеваний.

Дальнейшие исследования этой особенности могут стать фундаментальными для разработки вакцин и противовирусных препаратов, поскольку направленное воздействие на способность вируса изменять форму может помочь уменьшить его способность уклоняться от иммунного ответа. Поскольку грипп А является основной причиной сезонных вспышек гриппа и пандемий, эти результаты могут стать важным этапом в жизни сотен миллионов людей.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.