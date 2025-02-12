Спасают от смерти и укрепляют сердце: ученые рассказали о скрытой пользе яиц

Споры о том, полезны ли яйца для нашего организма или приносят вред, продолжаются уже не первый год в научном мире. Однако недавно ученые выявили ряд их преимуществ для нашего сердца и здоровья в целом.

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Давнее мнение о том, что употребление яиц повышает уровень холестерина и способствует ухудшению здоровья, неоднократно подвергалось сомнению исследователями. И недавно новая научная работа ученых показала, что для пожилых людей употребление яиц может поддерживать здоровье сердца и снижать риск преждевременной смерти, добавив новые аргументы на сторону их пользы для нашего организма, пишет The Conversation.

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Результаты исследования, опубликованного в журнале Nutrients, показывают, что умеренное потребление яиц, от одного до шести раз в неделю, связано со снижением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и других осложнений. В научной работе были проанализированы данные более 8000 участников продолжающегося исследования ASPREE, которое отслеживает состояние здоровья пожилых людей.

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Участники сообщали о своих пищевых привычках с помощью анкеты, в том числе о том, как часто они употребляли яйца. Затем исследователи изучили показатели смертности за шестилетний период, используя медицинские карты. Результаты показали, что у тех, кто еженедельно ел яйца, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был на 29% ниже, а риск смерти от любых причин — на 17% ниже по сравнению с теми, кто редко или никогда не ел яйца. Ежедневное употребление яиц также не увеличивало риск смерти, говорит Лорен Болл, профессор общественного здоровья и благополучия из Университета Квинсленда.

Это исследование было критически рассмотрено другими экспертами в данной области. В нем учитывались такие переменные, как социально-экономический статус, общее состояние здоровья и пищевые привычки, чтобы обеспечить достоверность анализа. Однако у исследования есть ограничения — оно опиралось на данные самоотчета, не различало типы яиц и способы их приготовления, а также было сосредоточено на относительно здоровых пожилых людях, что означает, что результаты могут не распространяться на людей с различными заболеваниями и радикально разными образами жизни.

Само исследование ASPREE — это крупное клиническое испытание, которое началось еще в 2010 году и первоначально изучало, может ли аспирин в малых дозах помочь предотвратить болезни сердца и инсульт у пожилых людей. Результаты этапа ASPREE, проведенного в 2018 году, показали, что аспирин не приносит такой пользы, но продолжающиеся работы изучают другие аспекты старения и здоровья, включая изменения, связанные с питанием.

Яйца богаты необходимыми питательными веществами, включая белок, витамины группы В, фолаты, полезные жиры и жирорастворимые витамины A, D, E и K. В прошлом опасения по поводу яиц были связаны с содержанием холестерина: в одном желтке его содержится около 275 мг — близко к рекомендуемой суточной норме. Однако последние исследования показывают, что холестерин в рационе питания оказывает минимальное влияние на уровень холестерина в крови, а большее влияние оказывают другие факторы, такие как насыщенные и трансжиры.

Несмотря на продолжающиеся исследования, нет убедительных доказательств того, что умеренное потребление яиц представляет риск для здоровья населения. Если квалифицированный медицинский работник не посоветует обратного, нет причин ограничивать яйца в сбалансированном рационе.

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