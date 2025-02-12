Красота, убивающая людей: инъекция ботокса может привести к развитию ботулизма

Инъекции ботокса уже многие годы являются популярным методом избавления от морщин и выделения определенных черт лица. Однако все чаще они становятся причиной развития смертельно опасной болезни и у всех этих случаев есть одна общая причина.

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Три жительницы Сиднея были госпитализированы с ботулизмом после нерегулируемых инъекций ботокса, что вызвало серьезную обеспокоенность властей по поводу безопасности индустрии косметических инъекций. Предположительно, женщины получили инъекции против морщин в частном доме от незарегистрированного поставщика, который мог быть связан с аналогичным случаем в 2024 году. Чиновники выпустили предупреждение о рисках, связанных с получением ботокса у нелицензированных врачей. О том как популярная инъекция связана с опасной болезнью, пишет The Conversation.

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Ботокс, получаемый из ботулотоксина, производимого бактериями Clostridium botulinum, широко используется в косметических и медицинских целях. Он блокирует нервные сигналы к мышцам, временно уменьшая морщины. В медицине ботокс используется для лечения таких заболеваний, как хронические мигрени и мышечные спазмы.

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Хотя его инъекции обычно считаются безопасными, если их проводят лицензированные специалисты, они могут представлять серьезную опасность при неправильном обращении с токсином, его неправильном разведении или хранении. В таких случаях токсин может попасть в кровь, что приведет к ботулизму — редкому, но тяжелому заболеванию, поражающему нервную систему, объясняет Томас Джеффрис, старший преподаватель микробиологии в Университете Западного Сиднея.

Ботулизм часто связывают с зараженной пищей, но он может возникнуть и в результате заражения через раны или при неправильном обращении с инъекционными препаратами. Бактерия C. botulinum образует споры, которые могут выживать в почве, воде и некоторых продуктах питания. Ботулизм пищевого происхождения чаще всего связан с продуктами домашнего консервирования, которые не были должным образом обработаны теплом, солью или кислотой.

Младенцы и потребители внутривенных наркотиков также подвержены повышенному риску развития ботулизма из-за их более уязвимого микробиома или заражения через загрязненные иглы, говорит Джеффрис. Хотя ботулизм встречается редко, он представляет собой опасное для жизни осложнение, требующее немедленной медицинской помощи.

Симптомы, которые могут проявиться в течение нескольких часов или дней, включают слабость лица, опущенные веки, затуманенное зрение, затрудненное глотание и нарушение дыхания. У младенцев это может проявляться в виде слабого плача и вялых конечностей. Лечение включает в себя введение ботулинического антитоксина для нейтрализации токсина, а также поддерживающую терапию, которая в тяжелых случаях может включать даже искусственную вентиляцию легких.

Несмотря на все современные достижения медицины, ботулизм остается смертельным в 5-10% случаев, а выздоровление может занять несколько месяцев, причем у некоторых пациентов наблюдаются долгосрочные последствия, такие как усталость и затрудненное дыхание, даже после избавления от болезни.

Недавние случаи развития ботулизма от инъекций подчеркивают необходимость более строгих правил для обеспечения безопасности потребителей. Эксперты советуют людям, желающим пройти курс лечения ботоксом, обращаться только к зарегистрированным специалистам, аккредитованным правительственными организациями, и проверять, одобрен ли инъекционный препарат.

Для тех же, кто готовит консервированные продукты в домашних условиях, соблюдение строгих гигиенических норм, использование правильных методов консервирования и обеспечение достаточной тепловой обработки помогут свести к минимуму риск заболевания ботулизмом.

В последние годы злоупотребление ботулотоксином вызывает все большую обеспокоенность ученых и властей: по всему миру поступают сообщения о том, что нелицензированные специалисты вводят поддельные или неправильно обработанные препараты. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) неоднократно предупреждало об опасности поддельного ботокса. Аналогичные инциденты были зафиксированы в Европе и Азии, что еще раз подчеркивает важность нормативного надзора в косметической индустрии.

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