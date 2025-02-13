ВИЧ может вернуться с новой силой: организация, борющаяся с ним, на грани коллапса

Недавние изменения в политике США о международной помощи, нанесло серьезный удар по глобальной организации, борющейся с опасным заболеванием. В ООН заявили, что у человечества нет времени на промедление, а больные оказались в смертельной опасности.

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Борьба со СПИДом стала самой смертоносной гонкой человечества несколько десятилетий назад, когда миллионы людей погибли от этой болезни, а правительства в спешке принимали ответные меры. В конечном итоге Соединенные Штаты сыграли решающую роль в переломе ситуации, разработав программу PEPFAR — Чрезвычайный план президента по оказанию помощи больным СПИДом, благодаря которой удалось спасти миллионы жизней. Однако недавние изменения в политике США нарушили глобальные меры реагирования и вызвали опасения по поводу возобновления кризиса, пишет Associated Press.

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Хотя от ВИЧ, вируса, вызывающего СПИД, до сих пор нет лекарства, с помощью противовирусных препаратов с ним удалось справиться. Замораживание администрацией Трампа иностранной помощи привело к тому, что PEPFAR оказался в неопределенности. Было принято временное решение, но путаница в его реализации привела к сбоям в финансировании и кадровом обеспечении.

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Это прорыв: лекарство от ВИЧ показало почти 100% результат в тестировании на людях

Работники здравоохранения, подрядчики и системы оплаты оказались в беспорядке, в результате чего многие остались без доступа к жизненно важным лекарствам. Агентство ООН по СПИДу предупредило, что, если эти неудачи не будут быстро преодолены, в ближайшие пять лет от болезней, связанных со СПИДом, могут умереть 6,3 миллиона человек, знаменуя собой возвращение смертельного врага.

Последствия потери доступа к лечению ВИЧ очень серьезны. Вирус, распространяющийся через биологические жидкости, такие как кровь и сперма, ослабляет нашу иммунную систему, делая организм уязвимым к инфекциям, от которых здоровый человек обычно отбивается. Без ежедневного приема противовирусных препаратов ВИЧ начинает быстро размножаться, увеличивая риск передачи инфекции.

Уже через несколько недель вирус может снова обнаружиться в крови человека, что представляет угрозу для сексуальных партнеров больных и даже их нерожденных детей. Если ВИЧ не лечить, он переходит в СПИД — последнюю и самую опасную стадию заболевания. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, без лечения люди со СПИДом обычно живут всего около трех лет. Инфекции, такие как пневмония, туберкулез и грибковые заболевания, становятся смертельно опасными для жизни человека, особенно в странах с высоким уровнем заболеваемости, таких как Южная Африка, которая уже борется и с ВИЧ, и с туберкулезом.

Чем дольше человек обходится без противовирусных препаратов, тем слабее становится его иммунная система, в результате чего даже повседневная деятельность становится потенциально опасной и может привести к летальному исходу.

Внезапное прекращение финансирования со стороны США уже привело к увольнению медицинских работников в таких ключевых странах, как Кения и Эфиопия, создав повсеместные пробелы в тестировании, поддержке больных и их сопровождении. Некоторые африканские клиники уже начали отказывать пациентам из-за нехватки ресурсов.

Чтобы обратить вспять эти неудачи, потребуется время, которого, по словам экспертов в области здравоохранения, нет у миллионов людей. Глава агентства ООН по СПИДу Винни Бьяньима предупредила, что длительные перебои в лечении могут привести к появлению устойчивых к лекарствам штаммов ВИЧ, что сделает будущее лечение еще более сложным, если не невозможным.

Потенциальные последствия возрождения заболевания выходят за рамки индивидуального здоровья. Возобновление смертности от СПИДа может оставить миллионы детей сиротами, вновь приведя к потерям, наблюдавшимся до создания программы PEPFAR. Хотя США исторически возглавляли глобальную борьбу с ВИЧ, эксперты опасаются, что, если не принять срочных мер по восстановлению помощи, прогресс, достигнутый за последние два десятилетия, может быть сведен на нет.

Ранее Фокус писал о тайной комнате у нас в мозгу, в которой может скрываться ВИЧ. Исследование показало место, где в мозге пациентов с ВИЧ может затаиться вирус.

Также Фокус писал о том, что ученые нацелили новую молекулу на уничтожение самого живучего типа ВИЧ. Вирус долгое время играл в смертельно опасную игру в прятки, но токийские исследователи, возможно, нашли способ покончить с ней и, в будущем, с заболеванием, навсегда.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.