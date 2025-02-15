Одна инъекция вместо постоянных капель: ученые разработали новый метод лечения глаукомы

Потеря зрения является пугающей перспективой для любого человека и на данный момент, люди борющиеся с ней, вынуждены ежедневно использовать препараты. Однако ученые разработали инъекцию, которую легко можно вводить всего один раз в месяц вместо них.

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Лечение глаукомы, ведущей причины необратимой слепоты, часто требует от пациентов соблюдения строгого режима ежедневного применения глазных капель. Этот режим может быть особенно сложным для пожилых людей, что приводит к непоследовательности в лечении и прогрессированию заболевания. Исследователи из Университета Торонто разработали новый подход, который может изменить лечение глаукомы: одна инъекция, вводимая под веко, поддерживает терапевтический уровень препарата в течение семи недель, пишет Knowridge.

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Команда ученых под руководством профессора Молли Шойхет сосредоточилась на улучшении доставки и продолжительности действия тимолола — лекарства, обычно назначаемого при глаукоме. Используя коллоидные агрегаты лекарств (CDA), которые представляют собой крошечные частицы, самособирающиеся в наноразмерные структуры, они модифицировали тимолол в пролекарство с замедленным высвобождением.

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Затем эта формула была соединена с гидрогелем и введена в субконъюнктивальное пространство под веком. Этот метод позволил значительно продлить действие препарата с обычных шести часов, при введении в виде глазных капель, до нескольких недель. Результаты исследования ученых были опубликованы в журнале Advanced Materials.

Глаукома характеризуется повышенным внутриглазным давлением, которое повреждает зрительный нерв, что может привести к потере зрения. Традиционные методы лечения, такие как глазные капли, требуют точного и регулярного применения — задача, которая может оказаться непосильной для многих пациентов. Альтернативные методы лечения включают лазерные процедуры или операции, которые несут в себе риск и часто требуют инъекций непосредственно в глаз.

Новый метод, основанный на инъекциях, предлагает менее инвазивное и более устойчивое и долгосрочное решение, потенциально улучшающее соблюдение пациентами режима лечения и его результаты, считают авторы. В сотрудничестве с доктором Джереми Сиваком, специалистом по глаукоме из Исследовательского института Крембиля, ученые протестировали этот инновационный подход на доклинических моделях. Результаты оказались положительными, продемонстрировав 200-кратное увеличение эффективности по сравнению с традиционными методами.

Гидрогель сыграл решающую роль, удерживая лекарство на месте и обеспечивая его постепенное высвобождение с течением времени. Без гидрогеля лекарство быстро рассеивалось, что снижало его терапевтический эффект. Воодушевленные полученными результатами, специалисты сейчас дорабатывают формулу для подготовки к клиническим испытаниям на людях. Их цель — разработать препарат, который можно было бы применять в кабинете врача раз в месяц или два, заменив необходимость ежедневного использования глазных капель.

Это достижение может значительно улучшить качество жизни миллионов пациентов с глаукомой по всему миру. Как отметила профессор Шойхет, гидрогель изначально был разработан для витреоретинальной хирургии, но его способность доставлять мелкомолекулярные препараты открыла новые возможности для лечения различных глазных заболеваний. Команда активно ищет финансирование и партнерские отношения, чтобы продвинуть этот революционный метод лечения из лаборатории в клиническую практику.

Эта разработка согласуется с текущими усилиями по улучшению систем доставки лекарств в офтальмологии. Например, в исследовании, опубликованном в архиве arXiv, изучалось влияние геометрии глаза и места инъекции на время пребывания лекарства в организме, что подчеркивает важность точных методов доставки для повышения эффективности лечения у препаратов.

Новая инъекционная терапия Университета Торонто представляет собой значительный шаг вперед в лечении глаукомы, предлагая потенциальную альтернативу утомляющей рутине ежедневных глазных капель и стремясь увеличить тягу пациентов к долгосрочному лечению и улучшить его результаты.

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