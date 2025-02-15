Превращается из защитника во врага: ученые узнали новые детали развития болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера с каждым годом затрагивает все больше людей по всему миру, при этом не имея действенных способов лечения. Однако недавно ученые обнаружили уникальные механизмы ее развития, которые можно использовать для поиска лекарств.

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Воспаление служит естественным защитным механизмом организма, который быстро справляется с травмами или инфекциями. Однако при болезни Альцгеймера эта защитная реакция становится хронической, что потенциально усугубляет ее течение. Недавнее исследование рассказало, почему иммунная система мозга при болезни Альцгеймера реагирует иначе, чем на бактериальные инфекции, пишет Newswise.

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На предстоящей 69-й ежегодной встрече Биофизического общества в Лос-Анджелесе доктор Арпан Дей, постдокторант в лаборатории профессора Дэвида Кленермана в Кембриджском университете, представит результаты по теме воспаления и болезни Альцгеймера. В его исследовании изучается реакция иммунных клеток на бляшки амилоида-бета (АБ) — характерный признак болезни Альцгеймера — и сравнивается с их реакцией на бактериальные токсины.

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Доктор Дей отмечает, что хотя гематоэнцефалический барьер не позволяет бактериям проникать в мозг, небольшие белки, такие как АБ, могут имитировать бактериальное воздействие, потенциально приводя к нейровоспалению и способствуя развитию деменции. Исследовательская группа подвергла иммунные клетки воздействию агрегатов АБ и липополисахарида (ЛПС), компонента клеточных стенок бактерий, который вызывает сильный иммунный ответ.

Ученые сосредоточились на образовании мидосом — структур, необходимых для запуска воспаления. Их наблюдения показали, что более крупные АБ-агрегаты вызывали образование мидосом в иммунных клетках, в то время как более мелкие АБ-агрегаты не вызывали такой реакции даже после длительного воздействия. Это указывает на то, что их размер имеет решающее значение для активации иммунной системы при болезни Альцгеймера.

Напротив, ЛПС вызывал более быстрый и сильный мидосомный ответ, чем крупные агрегаты АБ. Такое различие во времени и интенсивности реакции может объяснить, почему воспаление при болезни Альцгеймера носит затяжной характер, в то время как иммунная реакция на бактериальные инфекции обычно бывает быстрой и быстро проходит. Доктор Дей подчеркивает, что понимание этих различий в иммунной активации может стать ключом к разработке терапии, направленной на хроническое воспаление, связанное с болезнью Альцгеймера.

Исследователи планируют изучить маркеры образования мидосом в образцах крови людей с деменцией и образцах мозга из Британского банка мозга. Углубляясь в механизмы, вызывающие воспаление при болезни Альцгеймера, они стремятся внести вклад в разработку методов лечения, направленных на устранение хронической воспалительной реакции и потенциально замедляющих прогрессирование заболевания.

Это исследование не только углубляет понимание ученых и врачей о патологии болезни Альцгеймера, но и открывает новые возможности для поиска лекарств от нее. Если воздействовать на пути, участвующие в иммунном ответе мозга на агрегаты АБ, можно разработать терапию, направленную на уменьшение хронического воспаления, что даст надежду людям, страдающим болезнью Альцгеймера и другими нейродегенеративными заболеваниями, считают ученые.

Ранее Фокус писал о том, как как чистка зубов помогает выявить болезнь Альцгеймера. Болезнь Альцгеймера имеет самые различные симптомы, одним из которых является увядание моторных функций, которые запросто могут проявляться в самых обыденных действиях.

Также Фокус писал о том, что бороться с болезнью Альцгеймера можно с помощью еды. Как показало исследование, значительно улучшить состояние человека с болезнью Альцгеймера, можно, если изменить подход к приему пищи.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.