Выживают везде и заражают все вокруг: ученые обнаружили опасные бактерии в больницах

Бактерии, устойчивые к антибиотикам, продолжают ставить ученых в тупик уже не первый год. И недавно они обнаружили еще один их очаг, который скрывался в отчищенных до блеска помещениях больниц.

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За безупречно белыми стенами и сверкающими поверхностями больничных палат скрывается невидимое поле битвы, кишащее микробами. Новое исследование, проведенное в Испании, выявило неожиданный очаг распространения устойчивых к антибиотикам бактерий: сливные отверстия раковин. Несмотря на строгие санитарные протоколы, исследователи обнаружили процветающую экосистему потенциально опасных микробов, скрывающихся в этих незаметных углублениях, пишет StudyFinds.

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Исследование ученых проводилось в университетской больнице на Майорке в период с февраля 2022 по февраль 2023 года в пяти различных отделениях, включая отделения интенсивной терапии и микробиологическую лабораторию. Даже в условиях регулярной очистки отбеливателем, химической дезинфекции раз в две недели и обработки паром под давлением исследователи обнаружили, что бактерии сохраняются, адаптируются и процветают.

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Ошибка, стоящая жизни: в рецидивах инфекций виноваты вовсе не резистентные бактерии

Результаты исследования, опубликованные в журнале Frontiers in Microbiology, свидетельствуют о мрачной реальности — больничные раковины, предназначенные для соблюдения гигиены, могут непреднамеренно способствовать распространению опасных патогенов. Старший автор исследования Маргарита Гомила из Университета Балеарских островов отметила, что популяции бактерий менялись со временем, несмотря на строгие меры по очистке.

В ходе исследования учеными было обнаружено 1058 бактериальных изолятов 67 видов, при этом тревогу вызывало наличие штаммов, устойчивых к антибиотикам. Наибольшее беспокойство вызывали Pseudomonas aeruginosa, печально известная виновница внутрибольничных инфекций, и Klebsiella pneumoniae, проявляющая устойчивость к основным антибиотикам. В каждом отделении были выявлены различные бактериальные сообщества, причем наибольшее микробное разнообразие наблюдалось в отделениях общей медицины и интенсивной терапии.

Даже в недавно созданном отделении интенсивной терапии, открытом в июле 2022 года, быстро сформировались бактериальные сообщества, схожие со старым аналогом, что говорит о быстром и неизбежном заражении территорий. Особенно пугающим открытием стало наличие гена blaVIM у штаммов Pseudomonas aeruginosa, обнаруженных в нескольких отделениях. Этот ген придает устойчивость к карбапенемным антибиотикам — часто последней линии обороны против инфекций с множественной лекарственной устойчивостью.

Укоренившись, эти жизнестойкие бактерии могут сохраняться, развиваться и даже обмениваться генами устойчивости, усугубляя глобальный кризис их сопротивляемости антибиотикам. Несмотря на тщательную дезинфекцию, эти микробные сообщества продолжают существовать, вероятно, засеянные пациентами, медицинским персоналом и окружающей средой. Автор исследования Жозе Ласо подчеркнул необходимость отслеживания источников бактерий и путей их передачи для разработки более эффективных стратегий сдерживания.

В то время как больницы по всему миру борются с растущей угрозой инфекций, устойчивых к антибиотикам, эти результаты свидетельствуют о настоятельной необходимости переоценки даже самых фундаментальных аспектов больничной гигиены. В эпоху, когда устойчивость к противомикробным препаратам надвигается как серьезный кризис общественного здравоохранения по всей планете, ни одна деталь в контроле инфекций не является слишком мелкой, чтобы ее игнорировать, считают авторы.

Ранее Фокус писал о причинах отравления бактериями нашего организма. Ученые узнали, что бактерии способны чувствовать голод и злиться из-за этого, начиная вредить нашему организму и поделились этим с миром.

Также Фокус писал о том, что в насадках для душа обнаружили опасные бактерии. Исследователи опасаются, что в воде и насадках для душа хранится множество бактерий, опасных для людей.

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