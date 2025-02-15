Нашли корень двух осложнений: ученые узнали причину проблем с эмоциями и СДВГ

Проблемы эмоционального характера являются распространенной бедой, касающейся миллионов людей. Однако недавно ученые узнали, что и у нее, и у такого изнурительного осложнения как СДВГ, есть общая причина, которая кроется внутри нас.

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В течение многих лет исследователи отмечали тесную связь между синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и эмоциональными проблемами, но как эта связь меняется с течением времени, оставалось неясным. Недавний анализ данных о близнецах с детства до ранней взрослости позволил им сделать новые выводы, показав, что эта связь не только усиливается с возрастом, но и во многом обусловлена общими генетическими факторами, пишет PsyPost.

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СДВГ, расстройство нервного развития, влияющее на внимание, импульсивность и гиперактивность, сохраняется и после детства, часто переходя в подростковый и взрослый возраст. Хотя его точные причины остаются загадкой, решающую роль играют как генетические факторы, так и влияние окружающей среды, считают ученые.

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Исследования также указывают на высокую частоту совместного проявления СДВГ и других психических расстройств. Например, от тревожности страдают около 34% детей и подростков с СДВГ, а во взрослом возрасте она становится еще более распространенной и достигает 50%.

В новом масштабном исследовании, опубликованном в журнале Psychological Medicine, ученые изучили данные Twins Early Development Study, продольного исследования близнецов, отслеживающего когнитивные и поведенческие черты с течением времени. В исследование вошли данные более чем 10 000 пар близнецов, родившихся в Англии и Уэльсе в период с 1994 по 1996 год, охватывающие пять этапов развития, от раннего детства (2-4 года) до ранней взрослости (21 год).

Этот обширный набор данных позволил ученым проанализировать связь между симптомами СДВГ и эмоциональными проблемами с течением времени. Результаты показали, что связь между ними существовала с раннего детства, но значительно усиливалась по мере взросления людей. В середине детства гиперактивность и импульсивность были сильнее связаны с эмоциональными трудностями.

Однако по мере перехода к подростковому и взрослому возрасту невнимательность становилась более доминирующим фактором, связанным с эмоциональными проблемами. Этот сдвиг позволяет предположить, что характер влияния СДВГ на психическое здоровье меняется в процессе развития. Дальнейший анализ, сравнивающий идентичных и неидентичных близнецов, показал, что генетические факторы играют значительную роль в этой ассоциации.

Идентичные близнецы, у которых почти все гены общие, показали гораздо более сильную корреляцию между СДВГ и эмоциональными проблемами по сравнению с неидентичными близнецами, у которых общая генетическая структура составляет лишь около половины. Эти данные указывают на общую генетическую основу между двумя осложнениями, укрепляя идею о том, что СДВГ и эмоциональные проблемы могут быть следствием совпадающих биологических механизмов.

Хотя исследование дает ценные сведения, оно также подчеркивает важность стратегий раннего вмешательства, которые учитывают как симптомы СДВГ, так и эмоциональные трудности, ведь лечение первого в зрелом возрасте проходит куда более трудно и, порой, менее результативно. Решение этих проблем на ранней стадии может помочь смягчить долгосрочное воздействие на психическое здоровье миллионов людей, особенно когда влияние невнимательности на эмоциональное благополучие становится более выраженным во взрослой жизни.

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