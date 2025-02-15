Научились выращивать человеческие зубы: ученые разработали необычную замену протезам

На протяжении многих десятилетий единственным вариантом замены потерянного зуба был искусственный протез. Однако недавно ученые смогли начать формировать настоящий органический зуб и в этом им помогла необычная порода маленьких свиней.

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Потеря зуба для взрослого человека всегда была билетом в один конец, а именно в кабинет стоматолога, на протезирование. Веками люди полагались на зубные протезы, мосты и, совсем недавно, титановые имплантаты, чтобы заполнить пробелы, оставленные отсутствующими зубами. Но природа никогда не предоставляла возможности для самостоятельной регенерации утраченных взрослых зубов. Это ограничение может скоро измениться, поскольку ученые начали изучать прорывной подход: выращивание новых зубов с помощью биоинженерных тканей, пишет Gizmodo.

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Группа исследователей из Школы стоматологической медицины Университета Тафтса успешно имплантировала выращенную в лаборатории зубную ткань в нижнюю челюсть свиньи, продемонстрировав первые признаки развития таких зубов. В исследовании, опубликованном в журнале Stem Cells Translational Medicine, подробно описано, как комбинация человеческих и свиных зубных клеток была использована для создания зубоподобных структур.

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Руководимые докторами Вейбо Чжан и Памелой Йелик, исследователи надеются, что эта работа однажды станет альтернативой синтетическим имплантатам. Традиционные зубные имплантаты, хотя и широко используются, имеют ограниченный срок службы, около 15 лет, и могут привести к таким осложнениям, как резорбция челюстной кости и периимплантит — воспалительное заболевание, ослабляющее окружающую кость.

Живой биоинженерный зуб мог бы избежать этих проблем, естественно интегрируясь в организм. Для этого команда исследователей извлекла клетки эмали из зубов свиньи и клетки пульпы зуба человека, а также другие типы клеток и посеяла их на биоразлагаемый каркас в форме зуба. Затем этот каркас, частично состоящий из материала свиного зуба, был имплантирован в челюсти взрослых юкатанских минипигов — породы, выбранной за сходство нижней челюсти с человеческой.

В течение двух-четырех месяцев эти биоинженерные структуры начали формировать основные компоненты зуба, включая дентин и цемент — важнейшие слои естественных зубов. Хотя этот процесс многообещающий, он все еще находится на ранней стадии, отметили авторы. Вновь сформированные ткани еще не превратились в полноценные зубы, и для усовершенствования методики необходимы дополнительные исследования.

Однако доктор Йелик не теряет оптимизма по поводу того, что однажды полностью функциональные биологические заменители зубных протезов могут стать реальностью. Способность к регенерации зубов может произвести революцию в стоматологии, предложив пациентам пожизненную естественную альтернативу искусственным изделиям.

Это исследование присоединяется к растущему числу работ в области регенеративной медицины, направленных на замену утраченных тканей и органов выращенными в лаборатории альтернативами. Ученые уже добились успехов в таких областях, как биоинженерная кожа, хрящи и даже смогли вырастить целые органы. В области стоматологии потенциальный эффект огромен — по данным ученых, среднестатистический человек к 50 годам теряет 12 зубов, включая зубы мудрости. Если биологическая регенерация зубов станет реальным методом лечения, то в будущем это может значительно снизить потребность в протезах и имплантатах.

Ранее Фокус писал о том, что ученые смогли заново отращивать здоровые зубы. Препарат уже был успешно протестирован на животных, а теперь настала очередь людей.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.