Травма, рождающая творческих гениев: ученые выяснили необычный источник креативности

История знает не один случай как определенные жизненные ситуации превращали обыденных людей в творческих людей, создающих шедевры. Ученые смогли разгадать причину таких изменений и стоящие за ними изменения в нашем мозге.

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Человеческий мозг остается одной из величайших научных загадок, а творчество — одной из самых загадочных его функций. Хотя предыдущие исследования предполагали, что различные виды творческого мышления задействуют отдельные области мозга, новые данные опровергают эту точку зрения. Группа исследователей выявила единую схему, отвечающую за творческое мышление, и предположила, что различные творческие задачи, от рисования до сочинения музыки, активируют взаимосвязанные нейронные пути, пишет Brigham and Women's Hospital.

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Исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open, было проведено под руководством Джулиана Кутше, магистра медицины, во время его стажировки в Центре терапии мозговых контуров при больнице Бригама и женщин. Исследование проводилось в сотрудничестве с экспертами из Бостонской детской больницы, Университетского колледжа Лондона и Института Макса Планка по изучению когнитивных функций и мозга человека.

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Проанализировав данные функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) 857 участников 36 исследований, команда определила области мозга, которые постоянно активизируются во время выполнения творческих задач. Затем они изучили случаи людей, у которых наблюдались изменения в творческих способностях из-за неврологических заболеваний, и сопоставили эти изменения с выявленной схемой.

Ключевым результатом исследования стало то, что области мозга, связанные с творчеством, были отрицательно связаны с правым лобным полюсом — областью, связанной с самоконтролем и мышлением, основанным на правилах. Доктор Исайя Клетеник, соавтор исследования и невролог из Центра терапии мозговых цепей, отметил, что это подтверждает идею о том, что подавление самоцензуры играет важнейшую роль в творческом самовыражении.

Снижение активности в этой части мозга может позволить более свободные ассоциации и поиск нетрадиционных идей, объясняя, почему некоторые люди с неврологическими заболеваниями испытывают внезапный всплеск креативности. Доктор Майкл Д. Фокс, директор Центра терапии мозговых контуров и один из авторов исследования, подчеркнул, что креативность не исходит из одной области мозга, а скорее следует за определенными нейронными путями.

Результаты исследования согласуются с предыдущими научными работами, показавшими, что творчество основывается на сложных, но прочных взаимодействиях между различными областями мозга. Кроме того, оно позволило ученым наконец-то понять, почему некоторые нейродегенеративные заболевания, такие как фронтотемпоральная деменция, могут приводить к увеличению художественной отдачи, в то время как другие ухудшают творческое мышление.

Несмотря на этот прорыв в знаниях, ученые предупреждают, что данное исследование не отражает всей нейронной основы творчества. В творческом мышлении участвует множество различных мозговых цепей, и данное исследование выявляет лишь один, пусть и важнейший компонент. Однако эти результаты открывают новые возможности для будущих исследований, включая потенциал методов стимуляции мозга для усиления творческих способностей путем воздействия на определенные цепи.

Исторические рассказы о людях, у которых после травм мозга внезапно развивались художественные способности, долгое время озадачивали науку. Данное исследование предлагает потенциальное неврологическое объяснение, показывая, что нарушения в ключевых цепях могут при определенных условиях раскрывать скрытый ранее потенциал.

Ранее Фокус писал о музыканте, который играл Deftones на гитаре во время удаления опухоли из его мозга. Невероятная по своей сложности и необычному подходу операция прошла недавно в Майами. Молодой человек был в сознании и играл на гитаре, пока хирурги удаляли опухоль из его мозга.

Также Фокус писал об интригующей загадке грустной музыки и нашей тяге к ней. По мнению некоторых ученых, эти мелодии не тянут нас вниз, скорее, они приближают нас к коллективному человеческому опыту.

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