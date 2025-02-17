Резкий сброс веса делает наши кости хрупкими: ученые ищут потенциальное решение проблемы

Перспектива быстро сбросить лишние килограммы привлекает миллионы людей, однако организму приходится платить за это большую цену. Недавно ученые изучили потенциальное решение этой проблемы, которое в будущем может помочь многим в похудении.

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Быстрое похудение, хотя и полезно для сброса лишнего жира, часто приводит к нежелательным и серьезным последствиям: потере мышечной и костной массы. Такое снижение может повысить риск развития остеопороза — состояния, при котором кости становятся хрупкими и более подверженными переломам. Исследователи из Орхусского университета в Дании изучали препарат, изначально разработанный для борьбы с истощением мышц для борьбы с такими последствиями, пишет .

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Докторант Фредерик Дух Бромер и постдокторский исследователь Андреас Лодберг обнаружили, что препарат под названием бимагрумаб не только сохраняет мышечную массу, но и повышает плотность костей. Их исследование, опубликованное в Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, позволило им предположить, что он может стать перспективным вспомогательным средством для людей, проходящих терапию по снижению веса.

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Бимагрумаб действует путем ингибирования рецептора активина типа-2B, белка, регулирующего рост мышц. Помимо мышечно-сохраняющих свойств, препарат продемонстрировал способность снижать и количество жира в организме. Такое двойное действие делает его потенциальным препаратом нового поколения для снижения веса без значительных побочных эффектов.

Учитывая прогнозы, согласно которым к 2035 году более двух миллиардов человек во всем мире будут относиться к категории людей с избыточным весом, понимание и смягчение побочных эффектов препаратов для снижения веса имеет первостепенное значение. Лодберг отметил: "Мы впервые изучаем, как определенные препараты влияют на кости, и результаты показывают, что бимагрумаб может увеличивать костную ткань, одновременно наращивая мышечную массу".

Исследование показало, что бимагрумаб незначительно повышает содержание кальция в костях и способствует образованию новой кости, особенно в кортикальном слое длинных костей. Значительное накопление костной ткани также наблюдалось вокруг головки бедренной кости — места, часто подверженного переломам у пожилых людей. Эти данные свидетельствуют о том, что препарат может обеспечить защиту от потери плотности костной ткани, связанной с быстрым снижением веса, считают авторы.

Однако профили безопасности имеют решающее значение при рассмотрении новых терапевтических средств. Хотя некоторые препараты, воздействующие на аналогичные пути, были связаны с увеличением производства эритроцитов и повышенным риском образования тромбов, в исследовании бимагрумаб не проявлял подобных эффектов. Но, как предупреждает Лодберг, "наше исследование показывает, что бимагрумаб оказывает положительный эффект во многих областях, но у нас также есть указания на то, что препарат может иметь и другие побочные эффекты".

Следовательно, ученым еще необходимы дальнейшие исследования, чтобы полностью выяснить как преимущества, так и потенциальные риски длительного применения бимагрумаба для подобных целей. В настоящее же время препарат проходит 2-ю фазу клинических испытаний для оценки его эффективности и безопасности у людей. Несмотря на многообещающие результаты, лишь комплексные клинические исследования позволят определить его пригодность в качестве стандартного средства для предотвращения потери мышечной и костной массы во время терапии по снижению веса.

Бимагрумаб представляет собой важное и многообещающее потенциальное решение проблемы потери мышечной и костной массы, связанной с быстрым снижением веса, особенно если клинические испытания подтвердят его эффективность и безопасность. Поскольку уровень ожирения продолжает расти во всем мире, такие инновации в терапии снижения веса необходимы для того, чтобы люди могли достичь более здорового телосложения без ущерба для целостности своего опорно-двигательного аппарата.

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