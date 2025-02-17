Реакция будет видна сразу: ученые разработали новую методику лечения рака молочной железы

Рак молочной железы в последние годы все чаще появляется в растущей статистике онкологических заболеваний. Однако недавно ученые разработали методику, которая может стать ответом даже на самую тяжелую и агрессивную его форму, изменив ситуацию.

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В неустанном стремлении найти более эффективные методы лечения агрессивных форм рака молочной железы ученые представили новую методику, которая может произвести революцию в этой области. Тройной негативный рак молочной железы (TNBC) особенно сложен из-за его устойчивости к стандартным гормональным методам лечения, что оставляет пациентам ограниченные возможности в победе над ним. Однако новая разработка может в корне поменять ситуацию, пишет Knowridge.

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Иммунотерапия стала одним из перспективных направлений лечения болезни, однако ее успех варьируется у разных пациентов с TNBC, что подчеркивает необходимость в точных инструментах мониторинга. В недавнем исследовании, проведенном учеными Университета Вандербильта и опубликованном в журнале Theranostics, был представлен сверхбыстрый энергетический допплеровский ультразвук как неинвазивный метод наблюдения за изменениями в кровеносных сосудах опухоли в режиме реального времени.

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Эта технология позволит врачам получать динамическое представление о том, как опухоли TNBC реагируют на такие методы лечения, как лучевая и иммунотерапия, что в перспективе позволит разработать более персонализированные и эффективные терапевтические стратегии. Исследовательская группа под руководством доцентки Марджан Рафат в сотрудничестве с доцентом Чарльзом Каски применила этот инновационный метод ультразвукового исследования на двух моделях рака молочной железы: метастатической (распространяющейся) и неметастатической (локализованной).

Результаты исследования показали значительное и устойчивое снижение сосудистого индекса опухоли — показателя активности кровеносных сосудов, после лучевой терапии. Это снижение говорит о том, что радиация эффективно нарушает кровоснабжение опухоли, что может препятствовать ее росту. Более того, эти сосудистые изменения были связаны с увеличением количества CD8+ T-клеток — типа иммунных клеток, известных тем, что они нацелены на раковые клетки и уничтожают их, что свидетельствует об усилении иммунного ответа в опухолевой среде.

Раннее увеличение количества этих иммунных клеток было также обнаружено в селезенке вскоре после лучевой терапии, что свидетельствует о системной иммунной активации. Эти данные свидетельствуют о том, что сверхбыстрый энергетический допплеровский ультразвук может стать жизненно важным инструментом в адаптации лечения рака к конкретным пациентам.

Ультразвуковое обнаружение сосудистых изменений в опухоли после РТ Фото: Theranostics

Получая немедленную обратную связь о том, как реагирует опухоль, врачи смогут более быстро и точно корректировать терапию, что потенциально улучшит результаты лечения пациентов с TNBC. Как отмечает профессор Рафат, полученные результаты позволяют предположить, что сверхбыстрый энергетический допплеровский ультразвук может стать едва ли не важнейшим инструментом в персонализации лечения рака в обозримом будущем.

Однако, несмотря на положительные результаты, необходимы дальнейшие исследования данной технологии, чтобы подтвердить эффективность метода на более широкой популяции пациентов. Если результаты будут подтверждены, этот подход может значительно повысить точность лечения тройного негативного рака молочной железы и дать надежду миллионам пациенток, столкнувшимся с этим грозным заболеванием.

Тройной негативный рак молочной железы составляет около 10-15% всех случаев рака молочной железы и чаще встречается у женщин моложе 40 лет и лиц африканского происхождения. Разработка неинвазивных инструментов мониторинга, таких как сверхбыстрое энергетическое допплеровское ультразвуковое исследование, представляет собой значительный шаг вперед в решении сложно преодолимых проблем, связанных с этим агрессивным подтипом рака.

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