Общество присвоило их тела: как мораль давит на женщин гораздо больше, чем на мужчин

Женщины столетиями были лишены многих привилегий, которые были у мужчин и даже их тело часто являлось для них тюрьмой. Недавнее исследование ученых показало, изменилась ли ситуация на сегодняшний день и какие ограничения до сих пор преследуют их.

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На протяжении всей истории человечества общество устанавливало различные формы контроля над женским телом — от диктовки подходящей одежды до ограничения репродуктивных прав. Этот контроль часто обусловлен тем, что женщины рассматривают свой телесный выбор через призму морали, что в меньшей степени относится к мужчинам. Это несоответствие может пролить свет на более строгие общественные суждения и правила, с которыми сталкиваются женщины в отношении своего тела, пишет PsyPost.

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Доктор Текла Моргенрот, доцент кафедры социальной психологии Университета Пердью, попыталась понять истоки этих гендерных ограничений. "Мы наблюдаем многочисленные ограничения телесной автономии женщин во всем мире — гораздо больше, чем у мужчин, — отметила Моргенрот, — это касается и уникальных для женщин форм поведения, таких как доступ к абортам, но даже в действиях, применимых к представителям обоих полов, существуют расхождения. Например, для мужчин топлес на пляже — обычное дело, а для женщин — неприемлемое".

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Для изучения этого феномена ученые провели два исследования в США. В первом исследовании приняли участие 335 человек, которые оценивали различные виды поведения, некоторые из которых были связаны с телом (например, нанесение татуировки, публичное появление топлес), а другие — нет (например, замусоривание, опоздание). Участники оценивали моральные последствия этих поступков, учитывая, кто их совершает — мужчина или женщина.

Результаты, опубликованные в журнале European Journal of Social Psychology, показали, что поведение, связанное с телом, чаще рассматривается как моральная проблема, когда оно ассоциируется с женщинами, чем с мужчинами. Эта закономерность сохранялась даже после учета социальной приемлемости, что свидетельствует о явной морализации женского тела.

Второй этап исследования был посвящен публичному топлес — контексту, в котором телесная автономия женщин часто ограничена, в то время как мужчины не сталкиваются с подобными проблемами. Исследователи обнаружили, что участники чаще прибегали к моральным доводам при оценке женского топлеса по сравнению с мужским. Кроме того, люди с более высоким уровнем благожелательного сексизма — формы предрассудков, идеализирующих женщин в традиционных ролях, были более склонны морализировать именно женское тело.

Эти результаты позволяют предположить, что общественные тенденции к морализации женского тела способствуют повышенным ограничениям и суждениям, с которыми они сталкиваются. Понимание этой предвзятости имеет решающее значение для решения проблемы неравных стандартов, налагаемых на телесную автономию, считают авторы. Данное исследование отчетливо показывает масштабы морального осуждения женского тела и позволяет понять общественные механизмы, которые закрепляют гендерное неравенство в отношении телесной автономии в различных уголках мира.

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