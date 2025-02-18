Задыхаются еще в утробе: ученые открыли новую опасность для беременных

Организм женщины во время беременности становится как более требовательным, так и более уязвимым к внешним факторам. Однако недавно ученые выяснили, что в определенный период эти факторы являются особо опасными для будущих мам.

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На последних сроках беременности окружающая будущую мать среда играет решающую роль в здоровье ее новорожденного. Недавнее исследование выявило значительную связь между воздействием загрязнения воздуха на организм матери на последнем месяце беременности и увеличением вероятности госпитализации в отделение интенсивной терапии новорожденных, пишет HealthDay.

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Исследование, проведенное под руководством доктора Йохана В.А. Фири, научного сотрудника Университета Буффало, тщательно проанализировало записи о рождении детей 2018 года и данные о загрязнении воздуха по всей территории США, полученные со спутника. Результаты исследования, опубликованные в журнале Scientific Reports, свидетельствуют о том, что даже незначительное повышение уровня загрязняющих веществ в воздухе на последнем месяце беременности может существенно повысить риск осложнений у новорожденных.

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В частности, исследование показало, что повышенное воздействие диоксида азота (NO2), побочного продукта сгорания ископаемого топлива в транспортных средствах и электростанциях, связано с увеличением вероятности госпитализации в отделение интенсивной терапии на 30-35%. Аналогичным образом, воздействие мелкодисперсных твердых частиц (РМ2.5), содержащихся в выхлопных газах автомобилей и дыме лесных пожаров, было связано с увеличением вероятности госпитализации в отделение интенсивной терапии на 11-22 %. Эти микроскопические загрязнители могут проникать глубоко в дыхательную систему, потенциально проникая в плаценту и влияя на развитие плода.

Доктор Фири подчеркнул критический характер последних недель беременности, заявив: "Наши результаты свидетельствуют о серьезном воздействии загрязнения воздуха в последние недели беременности — время повышенной уязвимости плода". Ученые рекомендуют будущим матерям свести к минимуму воздействие загрязненной окружающей среды, особенно в этот чувствительный период.

Хотя исследование не установило прямой причинно-следственной связи, оно призвало власти не забывать про важность постоянных усилий по улучшению качества воздуха. Доктор Фири отметил: "Наши результаты говорят об острой необходимости снижения загрязнения воздуха и улучшения его качества". Такие меры могут сыграть важную роль в защите здоровья матерей и новорожденных от серьезных последствий.

Предыдущие исследования связывали дородовое воздействие загрязнения воздуха с различными неблагоприятными исходами, включая врожденные дефекты, преждевременные роды и изменение роста плода. Данное исследование дополняет растущий массив доказательств, подчеркивая ощутимые риски, связанные с загрязнением окружающей среды во время беременности.

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