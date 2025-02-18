Запах смерти в каждом доме: как ароматические свечи незаметно убивают нас

Многие люди не представляют себе свое жилье без ароматных свечей, наполняющих его красками. Но последние исследования выявили, что кроме приятных запахов, они привносят в нашу жизнь серьезные проблемы со здоровьем.

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Мягкое сияние и успокаивающий аромат свечи способны превратить комнату в тихую и спокойную гавань для нашего тела и разума. Однако последние научные данные свидетельствуют о том, что эти популярные дополнения к интерьерам могут быть источником невидимых загрязняющих веществ в помещении, серьезно ухудшающих наше здоровье, пишет ZME Science.

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Исследование Университета Пердью показало, что ароматические свечи могут вызывать загрязнение воздуха в помещении, сопоставимое с загрязнением, производимым дизельными двигателями. Терпены, химические соединения, отвечающие за аромат восковых плавок, вступают в реакцию с существующим в домах озоном, образуя значительный уровень загрязнения. Это загрязнение сопоставимо с загрязнением от газовых плит и дизельных двигателей, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Environmental Science & Technology Letters.

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Исследование, проведенное в лаборатории Пердью, выявило потенциальный риск для здоровья, связанный с этими частицами, подчеркнув необходимость дальнейших токсикологических исследований. Полученные результаты подчеркивают важность учета качества воздуха в помещениях при проектировании зданий и эксплуатации систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для снижения рисков для здоровья.

Летучие органические соединения (ЛОС) — это химические вещества, которые легко превращаются в пары или газы при комнатной температуре. Многие бытовые продукты, включая свечи, могут выделять летучие органические соединения и негативно влиять на качество воздуха в помещении. В свечах ЛОС могут выделяться из воска, ароматизаторов и фитилей. К распространенным летучим органическим соединениям, выделяемым при горении свечей, относятся бензол, толуол, формальдегид и ацетальдегид, которые связаны с различными проблемами со здоровьем.

сследование Бирмингемского и Манчестерского университетов, опубликованное в журнале Nature Communications, также показало, что даже кратковременное воздействие загрязнения воздуха, например, горящих свечей, влияет на работу мозга. Вдыхание частиц PM2.5 ухудшает такие когнитивные способности, как избирательное внимание и распознавание эмоций, независимо от того, дышит человек через нос или рот.

Хотя физические последствия загрязнения воздуха хорошо известны, это исследование дополняет данные о его когнитивных эффектах, связанных с деменцией и снижением интеллектуального развития у детей. В исследовании приняли участие 26 взрослых, которые прошли тестирование до и после того, как провели час в непроветриваемом помещении с горящей свечой или обычным воздухом.

Результаты показали значительное ухудшение когнитивных способностей при выполнении сложных задач после такого воздействия. Исследователи советуют уменьшить загрязнение воздуха в помещении, проветривая помещения во время приготовления пищи или задувая свечи, чтобы уменьшить личное воздействие.

В датском когортном исследовании, опубликованном еще в 2022 году в журнале Indoor Air, изучалась связь между использованием свечей и случаями сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний. Исследование собрало данные о 6 757 участниках и не выявило статистически значимых ассоциаций между использованием свечей и риском сердечно-сосудистых и респираторных осложнений. Однако авторы отметили, что необходимо проводить эксперименты с более точной оценкой воздействия.

Хотя ароматические свечи, несомненно, улучшают атмосферу в помещении, необходимо знать об их потенциальном влиянии на качество воздуха. Делая осознанный выбор и применяя более безопасные решения, можно наслаждаться теплом и ароматом свечей, сводя к минимуму потенциальные риски для здоровья.

Ранее Фокус писал об особом запахе, присущем старикам и его истоках. Новое исследование показало, что люди, как и животные, могут определять возраст по одному лишь запаху.

Также Фокус писал о параллельном мире собак, из-за которого им жизненно необходимо все нюхать. Собаки обладают гораздо лучшим обонянием, чем человек. С его помощью животные могут получить намного больше информации и о себе, и об окружающем мире.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.