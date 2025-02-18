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Технологии и наука

Запах смерти в каждом доме: как ароматические свечи незаметно убивают нас

огонь, воск, рука, аромат
Фото: Flickr | Ученые обнаружили значительное ухудшение когнитивных способностей при выполнении сложных задач после воздействия свечей

Многие люди не представляют себе свое жилье без ароматных свечей, наполняющих его красками. Но последние исследования выявили, что кроме приятных запахов, они привносят в нашу жизнь серьезные проблемы со здоровьем.

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Мягкое сияние и успокаивающий аромат свечи способны превратить комнату в тихую и спокойную гавань для нашего тела и разума. Однако последние научные данные свидетельствуют о том, что эти популярные дополнения к интерьерам могут быть источником невидимых загрязняющих веществ в помещении, серьезно ухудшающих наше здоровье, пишет ZME Science.

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Исследование Университета Пердью показало, что ароматические свечи могут вызывать загрязнение воздуха в помещении, сопоставимое с загрязнением, производимым дизельными двигателями. Терпены, химические соединения, отвечающие за аромат восковых плавок, вступают в реакцию с существующим в домах озоном, образуя значительный уровень загрязнения. Это загрязнение сопоставимо с загрязнением от газовых плит и дизельных двигателей, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Environmental Science & Technology Letters.

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Исследование, проведенное в лаборатории Пердью, выявило потенциальный риск для здоровья, связанный с этими частицами, подчеркнув необходимость дальнейших токсикологических исследований. Полученные результаты подчеркивают важность учета качества воздуха в помещениях при проектировании зданий и эксплуатации систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для снижения рисков для здоровья.

Летучие органические соединения (ЛОС) — это химические вещества, которые легко превращаются в пары или газы при комнатной температуре. Многие бытовые продукты, включая свечи, могут выделять летучие органические соединения и негативно влиять на качество воздуха в помещении. В свечах ЛОС могут выделяться из воска, ароматизаторов и фитилей. К распространенным летучим органическим соединениям, выделяемым при горении свечей, относятся бензол, толуол, формальдегид и ацетальдегид, которые связаны с различными проблемами со здоровьем.

сследование Бирмингемского и Манчестерского университетов, опубликованное в журнале Nature Communications, также показало, что даже кратковременное воздействие загрязнения воздуха, например, горящих свечей, влияет на работу мозга. Вдыхание частиц PM2.5 ухудшает такие когнитивные способности, как избирательное внимание и распознавание эмоций, независимо от того, дышит человек через нос или рот.

Хотя физические последствия загрязнения воздуха хорошо известны, это исследование дополняет данные о его когнитивных эффектах, связанных с деменцией и снижением интеллектуального развития у детей. В исследовании приняли участие 26 взрослых, которые прошли тестирование до и после того, как провели час в непроветриваемом помещении с горящей свечой или обычным воздухом.

Результаты показали значительное ухудшение когнитивных способностей при выполнении сложных задач после такого воздействия. Исследователи советуют уменьшить загрязнение воздуха в помещении, проветривая помещения во время приготовления пищи или задувая свечи, чтобы уменьшить личное воздействие.

В датском когортном исследовании, опубликованном еще в 2022 году в журнале Indoor Air, изучалась связь между использованием свечей и случаями сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний. Исследование собрало данные о 6 757 участниках и не выявило статистически значимых ассоциаций между использованием свечей и риском сердечно-сосудистых и респираторных осложнений. Однако авторы отметили, что необходимо проводить эксперименты с более точной оценкой воздействия.

Хотя ароматические свечи, несомненно, улучшают атмосферу в помещении, необходимо знать об их потенциальном влиянии на качество воздуха. Делая осознанный выбор и применяя более безопасные решения, можно наслаждаться теплом и ароматом свечей, сводя к минимуму потенциальные риски для здоровья.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.