Летучих мышей готовят к войне: редкие виды животных заселяют потолки старых бункеров

Необычные и невероятно ранимые животные, летучие мыши, оказались на грани вымирания из-за действий человека. Но по иронии судьбы их убежищем от нас оказались места, которые строили люди, чтобы спасти себя от глобальных разрушительных конфликтов.

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В тихих уголках Дорсета уникальная программа по спасению дикой природы помогла превратить реликвии военного времени в убежища для одних из самых редких летучих мышей Великобритании. Национальный фонд в сотрудничестве с Группой летучих мышей Дорсета реализовал проект по защите этих ночных существ путем переоборудования бункеров времен Второй мировой войны в защищенные от людей крепости, пишет BBC.

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Форт Генри, историческое сооружение 1940-х годов, теперь служит убежищем для пяти различных видов летучих мышей, включая неуловимую большую подковоносную летучую мышь. Чтобы они больше не беспокоились о вторжении устрашающих двуногих, в их новом доме были установлены специально разработанные металлические решетки. Эти решетки позволяют летучим мышам свободно входить и выходить, предотвращая при этом вторжение человека.

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Эколог Мишель Браун с энтузиазмом отнеслась к этой инициативе, отметив важность обеспечения безопасных мест ночлега для этих редких и хрупких видов. Выбор в пользу защищенных бункеров имел настоящее стратегическое значение для комфорта этих созданий. Дело в том, что летучие мыши нуждаются в прохладной, влажной среде с поддержанием стабильной температуры — условия, которые естественным образом обеспечивают эти бетонные сооружения.

Помимо форта Генри, аналогичные меры были приняты в бункерах Годлингстон-Хит в Студланде, что еще больше расширило сеть охраняемых мест обитания животных. Среди видов, получивших защиту этой инициативы — обыкновенная пипистрелла, сопрановая пипистрелла, ушастая летучая мышь и пока еще не идентифицированный гость — летучая мышь-ушастик.

Большая подковоносная летучая мышь — один из самых крупных видов летучих мышей в Великобритании, с размахом крыльев до 40 сантиметров. Несмотря на свои размеры, это невероятно нежные существа, играющие большую роль в контроле популяций насекомых.

К сожалению, за последнее столетие численность подковоносной летучей мыши значительно сократилась, что делает подобные усилия по сохранению их популяции крайне важными. Колин Моррис, которого в Блэндфорде ласково называют "человеком-летучей мышью", разработал и установил самую основную защиту их новых мест обитания — защитные решетки. Он рассказал об успехе проекта, отметив, что вскоре после их установки в бункерах были обнаружены сразу пять видов летучих мышей.

Ключевым фактором успеха данной инициативы являются адаптивность стратегий сохранения природы и нестандартные подходы к решению важных проблем, превращающие исторические заброшенные военные объекты в настоящие убежища для диких животных. Сохраняя эти бункеры, проект не только сохраняет часть истории, но и способствует защите популяций летучих мышей, которым угрожает потеря среды обитания и другие экологические проблемы. Теперь, там где люди когда-то планировали укрываться от ужасов, которые несет с собой война, маленькие необычные создания нашли тихую гавань, в дали от всех бед, которые принес им человек.

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