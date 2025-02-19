Спастись от ранней смерти: ученые выяснили ее предотвратимые основные причины

Преждевременная смерть является коварным и фатальным событием в жизни людей, зачастую подкрадываясь незаметно. Однако ученые рассказали об основных, подконтрольных нам факторах, которые можно устранить, обезопасив себя.

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Между нашими генами и окружающим миром, похоже, ведущую роль в определении состояния нашего здоровья играет именно окружающая среда, выяснили ученые. Недавнее исследование показало, что ее факторы оказывают значительно больший эффект, чем генетика, во влиянии на риск преждевременной смерти. Это открытие стало результатом обширного анализа почти 500 000 участников исследования UK Biobank, пишет Bloomberg.

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Исследователи тщательно изучили широкий спектр факторов воздействия окружающей среды на наше здоровье, от образа жизни и выбора в пользу некоторых привычек, такого как курение или физическая активность, до социально-экономических условий, таких как доход и общие условия жизни. Полученные результаты свидетельствуют о том, что на эти экологические аспекты приходится около 17% вариаций риска смертности, в то время как генетическая предрасположенность составляет менее 2%.

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Доктор Остин Арджентьери, ведущий автор исследования из Оксфордского центра здоровья населения, подчеркнул глубокое влияние окружающей нас среды на состояние здоровья. Он отметил, что ее изменение может существенно укрепить здоровье и увеличить продолжительность жизни и в то же время сделать нас более больными, в зависимости от ее состояния.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine, выявило 25 ключевых факторов окружающей среды, связанных с ускоренным биологическим старением и повышенным риском смертности. Ученые отметили, что 23 из этих факторов поддаются нашему влиянию, что открывает реальные возможности для вмешательства в риск ранней смерти для миллионов людей. Эти факторы включают в себя жизненные привычки наших родителей, такие как курение матери во время родов и масса тела в детстве, а также обстоятельства взрослой жизни, такие как статус занятости и доход семьи.

Хотя такие элементы образа жизни, как употребление алкоголя и диета, были учтены в ходе работы, они не стали значимыми факторами в этом анализе. Исследователи предполагают, что это может быть связано с трудностями точного учета этих видов поведения с помощью самоотчетных анкет.

Дальнейший анализ показал, что воздействие окружающей среды оказывало более выраженное влияние на заболевания, поражающие легкие, сердце и печень. Напротив, генетические факторы оказывали большее влияние на такие заболевания, как слабоумие и некоторые виды рака. Это различие показывает, что природа и воспитание в разной степени способствуют различным изменениям в нашем теле.

Эта научная работа осветила критическую важность "экспосомы" — совокупности воздействий окружающей среды на протяжении всей жизни человека на его здоровье. Сосредоточив внимание на подконтрольных нам факторах окружающей среды, можно существенно улучшить здоровье населения и снизить заболеваемость возрастными болезнями, считают авторы.

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