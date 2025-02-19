Простой рефлекс или фундамент нашей координации: почему мы дергаемся во сне

Случайные подергивания во сне являются нормой для миллиардов людей и животных. Однако ученые считают это обыденное движение на самом деле может быть ключевым механизмом формирования нашей координации.

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Наблюдая за резкими движениями лап домашних животных во время сна, люди уже давно ассоциируют эти подергивания со сновидениями. У людей быстрые движения глаз (REM) во время глубокого сна тесно связаны со сновидениями, и считалось, что подобные подергивания у животных также указывают эту причину. Однако реальные корни этого рефлекса могут быть совсем иными и важными для всего организма, пишет Vox.

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Нейробиолог Марк Блюмберг из Университета Айовы подверг сомнению это предположение, заметив, что у новорожденных животных, имеющих минимальный жизненный опыт, также наблюдаются подергивания во сне. Он высказал свое любопытство по этому поводу: "У новорожденных животных было очень мало опыта бодрствования. О чем же, черт возьми, они мечтают во сне?"

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Чтобы выяснить это, Блюмберг провел эксперименты на новорожденных крысах, хирургическим путем отключив область мозга, связанную с генерацией снов. Удивительно, но подергивания остались неизменными, что говорит о том, что эти движения не обязательно связаны со сновидениями.

Исследование Блюмберга предполагает, что эти подергивания служат развивающемуся мозгу механизмом для составления карты и понимания телесных движений. Каждое подергивание посылает сенсорную обратную связь, помогая мозгу узнать о строении и возможностях тела. Этот процесс особенно важен для молодых животных, когда у них формируется сенсомоторная система.

Подергивания во сне, также называемые миоклоническими подергиваниями, характерны не только для людей и домашних животных — птицы, рептилии и даже насекомые тоже испытывают их. Дельфины и некоторые киты дергаются только на одной стороне тела, потому что во сне у них бодрствует лишь половина мозга.

У людей гипнические подергивания, внезапные толчки перед засыпанием, считаются механизмом выживания, оставшимся от наших предков, живущих на деревьях, и предотвращающим их падение с веток.

Ученые также обнаружили, что детеныши крыс дергаются чаще, чем взрослые особи, что подтверждает идею о том, что эти движения помогают отладить моторный контроль в процессе развития.

У старых животных, хотя подергивания происходят реже, они могут способствовать рекалибровке и поддержанию этих систем. Эта точка зрения опровергает традиционное мнение о том, что подергивания во сне являются простым побочным продуктом сновидений, подчеркивая их важную роль в неврологическом развитии и поддержании нашей координации.

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